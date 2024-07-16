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證交所公司治理100指數成分股 新納入大亞等29檔

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所。本報系資料照
證交所。本報系資料照

臺灣指數股份有限公司公布臺灣證券交易所公司治理100指數成分股2024年定期審核結果，新納入的成分股計有大亞（1609）、葡萄王（1707）、裕隆（2201）、中華（2204）、和泰車（2207）、長榮鋼（2211）、英業達（2356）、藍天（2362）、美律（2439）、國產（2504）、中工（2515）、京城銀（2809）、聯邦銀（2838）、遠東銀（2845）、統一證（2855）、國票金（2889）、神基（3005）、盛達（3027）、健鼎（3044）、承業醫（4164）、中磊（5388）、邁達特（6112）、精誠（6214）、晶碩（6491）、森崴能源（6806）、台汽電（8926）、豐泰（9910）、中聯資源（9930）、信義（9940）等29檔股票，審核結果將於7月17日生效。

公司治理100指數每年7月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標（每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名）等成分股挑選程序。公司治理100指數以在臺灣證券交易所掛牌的上市公司（含國內上市公司、外國企業第一上市公司及創新板股票，不含TDR），先刪除最近一年期間，日平均交易金額最小20%的股票；再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近一年公司治理評鑑結果前20%」及「最近一年底的每股淨值不得低於面額」的股票，之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，並將兩項排名加總後由小至大排序，選取排名前100檔股票作為成分股，故並非「公司治理評鑑」為單一因素的排行榜。

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