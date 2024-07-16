聯發科小金雞ITH等三家公司 證交所董事會准上市
臺灣證券交易所16日召開董事會，一口氣通過三家公司申請股票上市，包括聯發科小金雞ITH-KY（6962）、可寧衛（8422）轉投資的中台（6923）、被動元件廠三集瑞-KY（6862）。
聯發科繼轉投資星宸科技在中國大陸掛牌上市後，轉投資股權約11.91%的ITH，在16日順利通過證交所董事會同意股票上市。ITH為今年首家申請股票第一上市的外國企業，主要從事顯示器驅動IC設計、銷售及技術服務，申請上市資本額新台幣45.23億元，產品內銷3.45%、外銷96.55%，董事長為梁公偉，全體七席董事持股比率17.96%，輔導上市承銷商為永豐金證券。
ITH-KY 2021年、2022年、2023年、2024年第1季稅前純益分別為89.58億元、48.38億元、16.15億元、8.43億元，每股稅後盈餘依序為74.21元、11.57元、3.5元、1.33元。
事業廢棄物處理大廠可寧衛轉投資持股17.88%的環保業者中台，主要為廢棄物處理，負責人鄭光傑，實收資本額8.2億元，2023年稅前淨利3.1億元，2023年每股稅後盈餘3.08元；為今年第三家國內公司申請股票上市公司。
老牌電感廠英屬開曼群島三集瑞科技(Trio Technology International Group Co., Ltd.)今年5月13日甫送件申請股票上市，火速過三關，在16日獲證交所董事會同意股票上市。
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