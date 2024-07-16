AI基金又有新兵準備報到 累積近10檔

AI成為投資市場熱門顯學，除了半導體、科技等各式基金，資金湧入AI相關標的，光是以「AI」命名的基金，累積已將近10檔。

目前國內以AI命名的基金，包括安聯AI人工智慧基金、富蘭克林華美AI新科技基金、統一全球智聯網AIoT基金、第一金全球AI人工智慧基金、新光全球AI新創產業基金、法盛AI及機器人基金、富邦AI智能新趨勢多重資產型基金，和元大全球人工智慧ETF（00762）等，其中包含國內、外投信發行，以及主、被動式基金都有，安聯AI收益成長多重資產基金也預計8月19日開募。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫分析，AI已經成為長線的大趨勢，她引述Bloombergintelligence的資料，預估生成式AI商機，從2024年約1370億美元，到2032年將一路成長至1.3兆美元，換算年複合成長率超過40%，成長速度和幅度都相當驚人。

但AI涵蓋的範圍相當廣泛，現在大家主要聚焦在半導體和伺服器等基礎硬體設施，接下來AI會進入軟體應用，並且逐漸影響百工百業，各行業、各公司都會運用AI來提升效率，因此投資重點會不斷轉移。

現在大家最關心AI股漲這麼多，是不是泡沫。莊凱倫認為，市場的激情，短線確實會有漲多的疑慮，但把時間放長遠來看，AI發展仍在早期階段，未來有很大空間。

安聯AI收益成長多重資產基金以AI相關公司做為選股池，不只投資AI公司的股票，也投資相關標的的可轉債與公司債，希望透過債券的部分，平衡AI熱門股股價的高波動。