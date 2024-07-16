創新板新經濟軟體公司 Gogolook 送件申請改列一般板上市
信任科技服務商 Gogolook 走著瞧-創（6902）於臺灣創新板（TIB）掛牌滿一周年，16日正式向臺灣證券交易所送件申請改列一般板上市，可望成為創新板改列一般板上市的首間新經濟軟體公司。
新政府上任重視信賴科技，打詐專法近期三讀通過。Gogolook是台灣「國家防詐隊」不可或缺的一員，也是在詐騙議題在全世界發酵之下，各國政府與知名企業指名的合作夥伴，是最具代表性的全球防詐概念股。
創新板掛牌的一年間，Gogolook專注於服務創新與實踐營運目標，接連帶動營收屢創新高。在積極布局海外版圖下，去年海外營收已首度超越台灣，今年起實施台北、曼谷的雙營運總部計畫，加速東南亞市場的成長，今年泰國將可望成為Gogolook最大的市場。Gogolook持續深化東北亞市場，包括展開與日本大型企業的合作。近期打入日本四大電信商之一的樂天電信（Rakuten Mobile）生態系，聯手推出「迷惑電話・SMS 対策 by Whoscall 」專屬方案，對抗日本嚴重的詐騙情勢。今年5月 Gogolook 宣布收購總部位於荷蘭的知名防詐服務商 ScamAdviser，已於7月上旬完成交割，加速展開產品優化與組織合作，透過產品與品牌綜效，加速企業防詐服務的創新與增長，並且加速跨入歐美市場。
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