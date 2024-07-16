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台股上漲117點 三大法人賣超77.89億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股16日盤中高低點震盪達312.41點，台積電（2330）開平走高，股價收紅，大盤指數終場收在23,997.25點，上漲117.89點，漲幅0.49%，成交量4,670.5億元，三大法人賣超77.89億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超56.27億元，投信買超77.27億元，自營商賣超（合計）98.88億元，其中自營商（自行買賣）賣超22.12億元，自營商（避險）賣超76.76億元。

台股早盤以23,880.33點開出，小漲0.97點，盤中高點達24,174.18點，上漲294.82點，低點則曾下探23,861.77點，下跌17.59點，盤中高低點震盪312.41點，終場收在23,997.25點。

權王台積電以1,040元平盤開出，一度拉升至1,070元，帶動大盤指數大漲，終場則是以1,055元收盤，上漲15元，漲幅1.44%，貢獻大盤指數約124點；另外緯創、緯穎、緯軟、智原等也是上漲表現，傳產股以營建股的漲勢最為亮眼。

台積電 自營商

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