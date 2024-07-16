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台股連三天回不去2萬4 台積法說前股價拉回有好處？

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股連續3天回不去2萬4千點。圖／聯合報系資料照片
台股連續3天回不去2萬4千點。圖／聯合報系資料照片

台股回檔第三天，加權股價指數以2萬3997點作收，持續膠著於5日均線，終場加權股價指數上漲117點，漲幅0.49％，成交量4670億元，維持量縮格局。台股16日盤中受到台積電激勵而走揚，指數最高回到2萬4千點關卡之上，來到2萬4174點，隨後台積股價漲幅收斂，大盤漲點也跟著萎縮。

台積電占台股權重約35％，因此台股大盤每天看台積電臉色，似乎已成宿命，兩者走勢簡直是複製貼上。台積電16日上漲15元，以1055元作收，漲幅1.44％，貢獻大盤約120點的漲點。

台積電即將於周四舉行法說會，由於6月營收表現佳，看好第2季獲利大幅成長30％，使得市場對法說會內容寄予厚望；不過，外資至15日止，卻連續7天賣超台積電。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，市場對AI晶片需求大，等待iPhone新機上市後，未來AI都是標配，台積電法說展望沒有不好的理由。今年以來，法說會前後台積電股價有大漲也有大跌，但目前股價拉回震盪，有利於法說會後股價表現。

台股上周四創高後，上周五即拉回整理，國泰投信董事長張錫指出，台股長線佈局雖樂觀，但今年漲幅巨大，出現修正是可預見的，投資人不必過於驚慌，由於台灣受惠於科技AI紅利，基本面在未來2、3年仍被看好，整理後創高可期。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，縱使短線震盪，台股仍有利多加持：包括目前台灣市場內外需求同步擴張，台灣5月景氣燈號續為熱絡的黃紅燈，景氣維持復甦，國內就業情勢穩健，加上出口動能強，5月以來外資轉為買超，皆挹注台股強勁資金動能；其次，高股息與AI題材持續吸金，類股健康輪動，輪流點火多頭動能。

台積電 台股

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