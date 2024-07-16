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台股漲117點收23,997點 台積電漲15元收1,055元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股16日開高震盪走高，大型權值股拉尾盤，終場收23,997.25點，漲117.89點、漲幅0.49%，成交金額4,670.50億元。另外，櫃買指數也收紅漲0.41%。台積電（2330）收1,055元、漲15元。

整體盤面上，AI、半導體相關族群受惠台積電法說會前夕，紛紛表現強勁，包括：緯創、欣興、祥碩、勤誠、智原、樺漢、創意、廣達等；不過鴻海、英業達、聯發科等則修正整理。

其中，記憶體族群全面走揚，包括：群聯、十銓、力成、晶豪科、威剛、華邦電、南亞科；觸控面板族群的TPK-KY、熒茂、凌巨、台郡、嘉聯益等。

資訊服務族群的凌群、傳奇、訊連、精誠、資通、三商電等；汽車工業族群的合泰車、三陽工業、裕隆、帝寶等；被動元件的大毅、信昌電、日電貿、國巨、立隆電、華容等紛紛走強。

法人表示，美國總統候選人川普在賓州造勢時遇刺，市場追價意願有限，但預期川普勝選機率提高，可留意川普政策受惠的產業，如：金融、醫療、石油、鋼鐵、軍功等。

另外，FED主席鮑威爾在國會兩院的聽證會，接連釋放鴿派立場，消費者通膨預期與6月CPI數據全面回落，都有助強化9月降息預期，有助風險性資產偏好。

本周聚焦台積電18日的法說會，法說會將牽動AI伺服器、HPC應用、高階智慧手機及整個半導體未來的前瞻。選股方向持續以半導體設備、蘋果概念股、CPO矽光子、機器人概念股、生技醫療類股、重電綠能、航空及觀光、軍工股等族群為主。

半導體 台積電 蘋果概念股

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