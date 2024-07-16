亞系外資調高欣興及景碩目標價 景碩評等調高至買進

台股16日盤中高低點震盪達312點，ABF三雄的表現也不同調，亞系外資同步調高欣興（3037）及景碩（3189）目標價，在評等部分，欣興重申買進，景碩則獲調高，由中立調高至買進，不過，在股價短線漲多下，出現休息的表現，盤中跌幅逾1%，為ABF三雄中唯一下跌者，欣興則是上漲逾3%。

亞系外資預期在AI的需求下，將推升ABF的需求成長，尤其看好ABF三雄中，欣興將是ABF AI領域最大贏家，重申買進評等，目標價由250元調高至279元；另外，亞系外資預估景碩今年第4季毛利率將成長至31.8%，且ABF產能利用率也將提高，同步調高景碩評等及目標價，由中立調高至買進評等，目標價則由106元調高至163元。

亞系外資認為，在AI 晶片的帶動下，ABF基板需求將受惠，另外，因日本Ibiden將其大部分產能都分配到AI晶片基板的製造，可能出現訂單從日本溢出到台灣ABF製造商的情況。

亞系外資下修欣興第2季毛利率，由原先的16.2%下修至14.3%，主要是因HDI/PCB 的初始成本上升所造成，影響第2季的毛利率，但預估下半年在AI ASIC 的 ABF 利用率將提高，欣興第4季整體毛利率可望增至21.2%。

亞系外資看好欣興將是AI領域台灣ABF的最大贏家，景碩市占率將擴大，同步調高兩家公司的目標價；但是，南電（8046）卻遭到調降目標價，由203元調降至191元，重申中立評等。

欣興早盤以192.5元開出，一度拉升至199.5元，逼近200元關卡，盤中漲幅3.92%；景碩以119.5元開低，雖曾翻紅至122元，但仍再度翻黑，一度下滑至117元，盤中跌幅1.25%，中斷多日來的漲勢；南電盤中維持上漲。