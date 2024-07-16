台積電點火 指數漲近300點躍上24100點
台股今天開平走高，台積電盤中點火漲約2.8%，推升指數一度上漲近300點，至24174點附近，電子股勁揚，AI股輪動、金融股震盪，營建族群強勢。
聯準會主席鮑爾再釋出鴿派訊號，美股4大指數揚升，道瓊工業指數收盤創下歷史新高。台股今天開平走高，盤中點火漲勢拉抬，10時過後，指數一度漲近300點，至24174點附近。
到10時45分左右，台股加權指數漲202.84點，至24082.2點，漲幅0.85%，電子股上漲1.24%，金融股下跌0.21%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.39%。
觀察盤面焦點，台積電盤中上漲30元，至1070元，漲幅2.8%，鴻海、聯發科下跌1%以內。
AI概念股輪動，緯創勁揚逾6%、緯穎漲逾3%；資訊股勁揚，凌群、訊連大漲；營建股紅通通，三地開發、潤隆、國建、皇普、宏普、基泰、聯上發、愛山林等強勢表態。
高價股多上漲，股王信驊漲約3.5%，大立光、力旺、祥碩、旭隼紅盤。
重電族群熄火，華城、士電、中興電走跌；貨櫃三雄漲跌互見，陽明力守紅盤、長榮、萬海走跌。
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