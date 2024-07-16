台積電點火 指數漲近300點躍上24100點

台股今年漲幅驚人，上市櫃企業市值合計突破80兆台幣，超越德國與南韓，已擠進全球前10名。依據證交所網站資訊（7月11日），目前台股有6家企業市值突破兆元台幣，分別為：台積電（28兆）、鴻海（3.12兆）、聯發科（2.27兆）、廣達（1.28兆）、富邦金（1.2兆）、台達電（1.12兆）。下一家即將突破兆元的，是目前市值約9600億的國泰金。

2024-07-16 10:56