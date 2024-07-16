0050、0052屢飆新高還買？AI能飛多遠？達人：過熱無所謂、看長不看短

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聯合新聞網／ 存股方程式
台股目前有6家企業市值突破兆元台幣。台股示意圖／中央社
台股目前有6家企業市值突破兆元台幣。台股示意圖／中央社

台股今年漲幅驚人，上市櫃企業市值合計突破80兆台幣，超越德國與南韓，已擠進全球前10名。

依據證交所網站資訊（7月11日），目前台股有6家企業市值突破兆元台幣，分別為：台積電（28兆）、鴻海（3.12兆）、聯發科（2.27兆）、廣達（1.28兆）、富邦金（1.2兆）、台達電（1.12兆）。下一家即將突破兆元的，是目前市值約9600億的國泰金。

目前的6家兆元企業，科技業佔了5家，突顯台股高度集中科技業的產業結構。

台積電的強大已不容忽視。美國有分析師提出，除了原本的Magnificent 7（Apple 、Alphabet 、Microsoft 、Amazon 、NVIDIA 、Tesla、Meta），應該要加入台積電，組成Incredible 8。台積電也不負眾望，帶領台股一路上衝。

依據政府統計數據，今年上半年台灣出口總值約2250.3億美元，相較去年同期成長11.4%，出超361億美元；其中，資通訊產業出口值約625.15億美元，年增108.9%，是台灣出口能維持成長的關鍵功臣，可見AI的旋風式興起應是有為台灣帶來不少實質訂單。

但是今年上半年，電子零組件出口總值約807.63億美元，相較去年同期約衰退5.6%；其他傳統產業（例如紡織、石化、鋼鐵...等）受到大環境不景氣的影響，加上中國產能大量開出造成供需嚴重失衡，出口狀況略顯黯淡。

在資通訊產業的帶動下，儘管電子零組件與傳產尚未恢復成長軌道，今年上半年出口總值依舊持續成長。下半年，以半導體為主的電子零組件應能逐漸恢復元氣，傳產大致上也無法再壞了，搭配原本就強勁的資通訊產業，台灣的經濟前景不看淡。

從基本面看，台股的大漲其來有自，並非泡沫行情。與台股息息相關的美國科技巨頭，也許不久後就會出現市值4兆美元等級的怪獸，一般認為，率先抵達4兆美元市值的應是Microsoft NVIDIA 、Apple其中一家，而不論哪一家先達陣，台股必定都能受惠。

台股市值型與科技型ETF不斷上漲，7月11日收盤，0050與0052股價衝破200元大關；00905上市短短兩年多，含息報酬率高達約67%。

這一波AI浪潮究竟會把台股推多高，版主一貫的立場是不主動預測、同時不預設台股的天花板，會平靜而不帶情緒的持續買進市值型ETF。

台股貴嗎？0050貴嗎？00905貴嗎？0052貴嗎？00662貴嗎？短線確實有過熱跡象，或許會有大幅度拉回修正風險，但存股看的是10年、20年，只要台灣經濟能維持正成長，版主就願意持續投資市值型產品。

擔心過熱的股市大幅度修正？此時就顯現資產配置的重要，不可因為股市一路上衝就全押股市。

近期還很流行開槓桿，房貸增貸、股票質借、個人信貸，任何能借錢的管道都有網紅鼓吹，版主不太贊成開槓桿投資，有多少閒錢做多少投資。

當前熱辣辣的股市，更要提醒自己多一分風險意識，適當配置一些債券絕對是正確的決定，尤其目前債券還趴在地上，此時進場依舊是不錯的佈局時機。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0052富邦科技 006208富邦台50 2330台積電 2454聯發科 2881富邦金 2882國泰金 台達電 廣達 鴻海2317

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