科技帶飛台股、怎麼買都賺錢？資深股民曝3大地雷：小心「本夢比」

投資股票十幾年，踩過的地雷還真是不少。今天來跟大家分享，三個最常見的地雷區，希望對投資新手有幫助。

陷阱一：只看殖利率

當年的宏碁讓我吃盡苦頭，一看到殖利率5%就跳進去買…（當年的5%算是很不錯的了）下場就是慘賠出場，標準的賺了利息賠了價差。

其實還有需多案例，像是中鋼、台泥…不勝枚舉。

陷阱二：只看營收增加

當年的可成叱吒風雲，包下蘋果手機殼的大部分產能，在2016~2018年股價直線上升。

但其實從2018年的季報就可以看出，可成其實正在進入價值陷阱中。毛利率不斷下滑的情況，即使營收穩健仍然會導致獲利減損。

也讓股價從380元的價位一路下滑…轉型至今仍然無法重回當年的地位。

陷阱三：只看EPS

只看EPS就推估股價，是非常危險的事情。像是2017年的統一超，因為出售上海星巴克，導致該年EPS衝到30元，也帶動股價上漲至350元。

但一次性的獲利無法維持，隨後股價便滑落回原本的價位。

其實投資的地雷不只這些，像是應收帳款異常、高階主管異動、賣股票等狀態，都需要提高警覺。

先前也有寫過類似的文章，有機會再重新與大家複習。

AI浪潮仍在持續，我們有幸見證台積電上千的時代。

在怎麼買都賺錢的時代，我們很容易被貪婪沖昏了頭，槓桿越開越大，價格越追越高…在投資科技股的時候，也千萬小心「本夢比」，畢竟股市裡頭，我們都希望走得遠，而且守得住。

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