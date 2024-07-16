台股開盤上漲0.97點 台積電開高5元

台股16日開盤指數為23,880.33點，上漲0.97點。台積電（2330）開盤價為1,045元，上漲5元。

群益投顧表示，科技巨頭財報周前，高檔來回震盪機率偏高；後續存往月線修正乖離的壓力，強勢中小股輪動快速。美科技股將進入財報周，資金往非電題材股移動氛圍轉增。擇基期優勢題材股守技術面應對。

操作題材可留意：

1.各行庫大動作清查新青安違規戶─此前「新青安房貸」引發諸多疑慮與市場關注後，7月開始政策針對新青安查人頭戶的相關動作加大，而在財政部下令八大行庫清查新青安人頭戶和包租公後，近日各行庫展開行動，重拳開鍘違規者。在相關政策環境下，營建股股價近日轉趨明顯趨強。

2.ECFA中止，個別工具機股飆漲─大陸商務部6月15日起中止134項ECFA，工具機業為首當其衝的產業之一。但多數工具機股股價反應平淡，甚至有多檔工具機股逆勢飆漲；台北國際自動化工業大展將於8月下旬登場，形成一定程度題材挹注。

周一（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,211.72點，上漲210.82點、漲幅0.53%；S&P500指數上漲0.28%；那斯達克指數上漲0.4%；費半指數上漲0.04%。台積電ADR跌1.1%，較台北交易溢價16%。

川普在11月總統選舉勝算上升，所謂「川普交易」重新成為投資人關注的焦點。投資人預料，第二任川普政府將以關稅和減稅為特色，這可能再次引發通膨。

較長天期公債殖利率應勢上揚，美國10年期公債殖利率從上周五的4.187%攀升至4.231%。與此同時，Truth Social的母公司Trump Media & Technology的股價上漲31%，比特幣飆升至6.3萬美元以上。川普將自己塑造成一個支持加密幣的候選人，並將於7月在一個加密幣會議上發表談話。

三大法人周一集中市場合計賣超187.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超131.5億元，投信買超50億元，自營商（自行買賣）賣超29.3億元，自營商（避險）賣超76.8億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，7月月選價平近九檔賣權最大未平倉下降500點至23,500點，買權最大未平倉仍為24,200點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤大幅減碼5,031口空單，日盤則加碼429口空單，未平倉淨空單降至36,711口；十大特定法人減碼2,237口空單至19,958口。