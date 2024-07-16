美股走揚道瓊創新高 投顧：台股緩漲急跌仍屬多頭

美股4大指數今天全面齊揚，道瓊指數收盤創歷史新高，台積電ADR下跌逾1%；台股15日跌37.57點，收在23879.36點，投顧分析，台股近期呈現緩漲急跌走勢，仍屬多方格局，政經局勢持續紛擾金融市場。

投資人消化美國前總統川普（Donald Trump）13日遭遇暗殺未遂案和聯邦準備理事會（Fed）官員的溫和言論之際，美國股市今天走揚，其中道瓊工業指數收盤創下歷史新高。

道瓊工業指數上漲210.82點或0.53%，收40211.72點。標準普爾指數小升0.28%，那斯達克指數上揚0.4%，收18472.57點，費城半導體指數微漲0.04%。台積電ADR下跌1.14%，收在185.22美元。

台股15日跌37.57點，收在23879.36點，成交值新台幣4604.97億元；三大法人合計賣超199.24億元，自營商賣超106.16億元，投信買超46.34億元，外資及陸資賣超139.42億元。

投顧表示，台股15日受限大型電子權值股漲跌互見，電子類股成交金額占比降溫至6成，加上金融類股回檔修正，指數於平盤上下波動，市場靜待聯準會（Fed）公布經濟褐皮書、企業財報陸續揭曉等。

投顧指出，美股4大指數全面齊揚，台股近期呈現緩漲急跌走勢，仍屬多方格局，近期因電子權值股稍作休息，留給中小型股表現空間，族群輪動速度快，政經局勢持續紛擾金融市場。