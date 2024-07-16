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聯準會降息預期持續推動全球股市走揚

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國CPI通膨數據降溫加以聯準會主席鮑爾於國會聽證會發表鴿派言論，進一步強化投資人降息預期，美國公債殖利率與美元匯價連袂走低，推動全球股市連六周上漲，就資金流向而言，過去一週整體股票型ETF續獲268.51億美元資金淨流入，主要為美國市場獲222.09億美元淨流入，中國、亞洲與歐洲市場也分別獲24.01億、16.78億與4.92億美元淨流入，反觀日本、拉丁美洲分別遭8.9億與2.59億美元淨流出。在產業ETF部份，近週淨流入前三大產業為科技、通訊、非核心消費。

富蘭克林證券投顧表示，美國6月CPI通膨降溫強化聯準會降息期待為全球股債市注入強心針。根據芝商所FedWatch數據顯示，市場預期9月降息一碼機率升至88.1%，11月及12月各降一碼機率也有5成左右，激勵彭博公債指數今年以來轉為正報酬；另一方面，降息預期也對股市帶來連鎖化學反應，市場預期降息有利於減輕中小型股、生技股和利率敏感度較高的產業(公用事業、乾淨能源)財務壓力並帶動評價面修復行情，引發資金輪動。

著眼美國通膨及降息路徑更加明朗，有利債市延續多頭行情，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益並卡位聯準會降息行情。另一方面，富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特·葛拉瑟指出，科技七雄崛起使市場集中度達到1970年代以來最高水準，預期未來巨型股漲勢將和緩、市場參與範圍擴大、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復到更健康的水準，多元化投資組合在未來12-18個月內有望跑贏大盤，建議除了科技產業型基金之外，可搭配低基期且基本面正在改善的生技、全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，以及位處政策紅利甜蜜點的印度和日本股票型基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，許多企業在AI領域急起直追，AI龍頭大廠將面對越來越多競爭對手的挑戰，因此分散投資實屬重要。所幸，即便大盤頻創新高，仍有約兩成左右企業股價較其近一年高點折價逾20%，這當中不乏優質企業，只是暫時不獲市場青睞，或因短期因素掩蓋了其長期成長潛力，藉由專業投資團隊主動選股仍能掌握後市機會。團隊偏好股利具競爭性(Competitive)與持續性(Consistent)的企業，因為他們多數能證明對資產負債表與現金水位的管理嚴謹，且穩定的股利有助於緩和股價波動風險。

美國公債 降息

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