外資拋台股買超變賣超 大盤上漲全靠內資支撐

台股昨（15）日籠罩在美國大選傳槍響、觀望台積電（2330）法說、周三台指期恐壓低結算等低氣壓中，外資再賣超131.5億元，以致外資今年來買超也轉為賣超37.8億元，但公股行庫券商等內資出手撐盤，終場僅下跌37點收23,879點，守住10日線。

外資今年來動向雖從買超雖轉為賣超，但有兩大亮點，第一是台股今年來已經上漲5,948點、漲幅33.1%，完全沒在看外資臉色；第二，儘管外資今年來調節持股，但部位有朝科技權值股挪移跡象，今年來買超金額前四大分別是台積電（2330）、鴻海、聯發科、廣達，正是前四大科技權值股，也是推升今年大盤屢創新高的人工智慧（AI）大廠，當中，台積電買超金額達1,944.4億元，合計四檔達3,203.3億元。

今年來外資買超金額前四大

法人指出，外資動向觀察台指期淨空單變化、美元指數、美國大選及聯準會官員的利率政策言論。

進一步回顧新冠疫情爆發後外資對台股動向，可看出外資不再是左右台股的關鍵，隨著ETF等商品興起，內資才是扛霸子。2020年至2022年，連三年賣超台股，各5,395億元、4,540億元、1.23兆元，合計賣超達2.22兆元，但台股這三年分別上漲2,735點、3,486點，僅2022年下跌4,081點。直到2023年，外資才轉為買超2,755億元，台股則是上漲3,793點。

今年台股僅1月小跌41點，2月以來月月漲，但外資在1月、4月、7月賣超，即便4月賣超1,495.3億元，指數仍漲102點。7月以來，外資賣超768.4億元，但台股仍上漲847點。

台股在內的亞股領先反映周末美國前總統川普槍襲事件，普遍走弱，台股昨天量縮整理，資金轉向非電股，營建、生技、重電、水資源獲關愛，成交量降至4,746億元。外資昨賣超131.5億元、自營商賣超106.1億元，投信則是買超50億元，連11買，累計422.6億元，八大官股行庫買超57億元。

外資昨天在台指期空單從上周五的4萬口之上降到3.6萬口，台新投顧副總經理黃文清指出，外資動向短線看周三台指期結算後淨空單水位是否能從3.6萬口大幅下降，以及重量級科技股法說會及財報表現，台積電周四法說會包括第2季財報、第3季營收展望，漲價題材、資本支出，先進製程進度等都會影響後續外資的多空操作。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，中長線來看，聯準會降息時程、美元指數走勢，以及美國總統大選選情、地緣政治風險等都會影響外資的操作策略。



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