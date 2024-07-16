大盤上半年漲幅達28.4% 台股好熱大戶、散戶搶上車

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股上半年寫下歷年最強6月、第2季、上半年漲幅等驚奇紀錄，連帶激勵交易量。據臺灣證券交易所統計，第2季大戶、中實戶交易人數各達4,165人、3萬6,284人，雙雙改寫近11季來新高，而散戶更是飆破523萬人，續寫歷史新高。

台股驚驚漲，累計上半年漲幅達28.4%，在亞股中最強，並超越去年全年的26.8%漲幅。根據臺灣證交所昨（15）日公告數據，6月交易戶數攀升至397萬88戶，高於5月的393萬2,504戶，顯示台股多頭氣盛，吸引愈來愈多投資人參與。

大戶、中實戶、散戶交易人數
大戶、中實戶、散戶交易人數

其中，第2季成交值5億元以上、代表大戶的自然人人數成長至4,165人，為2021年第3季5,309人以來新高；而成交值1億元至5億元、代表中實戶的自然人人數攀升至3萬6,284人，亦為2021年第3季4萬2,395人以來的最佳表現；至於成交值1億元以下的自然人散戶更增至523萬132人，連續兩個月改寫新高，顯示不論資金部位多寡的投資人都想搶食台股一杯羹。

另一項散戶投資代表指標之一的定期定額投資金額也持續創新高，6月成長至136.7億元，高於5月的128.1億元。從定期定額交易戶數統計排行來看6月熱門標的，國泰永續高股息（00878）以28萬1,712戶連續四個月蟬聯第一名、其次為元大高股息25萬8,782戶、元大台灣50達24萬1,735戶、富邦台50達17萬3,144戶、群益台灣精選高息11萬6,664戶。

以單月增加戶數來看，富邦台50增加1萬4,197戶最多，其次是國泰永續高股息1萬1,504戶、台積電9,508戶、復華台灣科技優息7,950戶、群益台灣精選高息7,774戶。連帶ETF成交值占比為5.96%，較5月的4.6%增加。

不過，台股6月成交量周轉率為11.74%，低於5月的14.49%。當沖成交值占比34.75%、平均每日當沖戶數13萬7,013戶，均低於較5月36.89%、14萬1,862戶。

展望台股後市，綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，大盤拉回是技術面的修正，緩漲急跌屬於多頭行情的修正格局，投資人現階段不必過於緊張。

本周兩大重要關注事件在於明日台指期結算的外資空單轉倉狀態，以及周四的台積電法說會釋出獲利及資本支出訊息，行情可能呈現先下後上，下檔支撐可先觀察月線，上檔則先看24,000點。操作建議先適度獲利了結，保留一些現金部位，待行情止穩再進行分批布局。


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