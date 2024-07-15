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看好Apple Intelligence帶來換機潮 大摩調升這幾家台廠目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根士丹利證券發布報告指出，看好Apple Intelligence將帶來iPhone換機潮，不但上修iPhone出貨量，且調升鴻海（2317）、大立光、玉晶光的預估獲利及目標價。路透
摩根士丹利證券發布報告指出，看好Apple Intelligence將帶來iPhone換機潮，不但上修iPhone出貨量，且調升鴻海（2317）、大立光、玉晶光的預估獲利及目標價。路透

摩根士丹利證券發布報告指出，看好Apple Intelligence將帶來iPhone換機潮，不但上修iPhone出貨量，且調升鴻海（2317）、大立光玉晶光的預估獲利及目標價。其中，鴻海是首選，在2024-2026年可望受惠於AI伺服器及iPhone組裝這兩大動能。

大摩估計，在2025年會計年度，iPhone出貨量將成長7%到2.35億支，到2026年會計年度，出貨量更將成長11%到2.62億支。在2025年，iPhone混合平均售價將成長7%，為981美元。

在亞洲的蘋概股，大摩的首選是鴻海，主要是在組裝的市占高達60-65%，而且高階款的比重逐漸調高，加上以明年預估獲利來看，本益比只有15倍，評價有吸引力。大摩將鴻海2025年及2026年的預估獲利上調5%，目標價從255元調高到270元，維持「優於大盤」評等。

至於大立光，大摩認為，第1季毛利率從前一季的52.8%下滑到49.2%，應該是谷底。在未來數季，產能利用率及良率可望持續推升毛利率。大摩對大立光今、明、後年的預估獲利分別調高2%、3%、7%，目標價從3,000元大幅上調27%到3,800元，維持「優於大盤」評等。

另外，大摩對玉晶光今、明、後年的預估獲利分別調高1.5%、1.6%、3.6%，以反映iPhone出貨量將優於預期，且玉晶光也可望掌握混合實境（MR）的成長機會，因此將目標價從700元調高到800元，維持「優於大盤」評等。

還有三檔台股雖然都維持中立評等，但大摩都調高目標價，分別是全新從153元上調到180元、和碩從93元上調到101元、臻鼎從110元調高到136元。

Apple iPhone 大摩 大立光 玉晶光 蘋概股 鴻海

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