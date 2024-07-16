景碩5月每股純益0.02元
印刷電路板（PCB）族群紛紛公布自結數，今年第2季屬於產業淡季，設備商成長表現優於板廠，載板廠商景碩（3189）昨（15）日公告自結5月賺1,100萬元，單月每股純益0.02元，另外志聖自結上半年每股稅後純益2.4元。
景碩昨公告自結今年5月單月稅前純益1.62億元，年減約32%，單月稅後純益1,100萬元，年減少90.3%，單月每股稅後純益0.02元。
因PCB半導體設備商近期股價活絡，志聖日前依臺灣證券交易所通知辦理公告自結數，昨日公告上半年稅後盈餘3.77億元，歸屬母公司稅後淨利3.59億元，年增73.2%，每股盈餘2.4元。
另外泰鼎昨公告自結6月稅前淨損1.15億元，單月歸屬母公司淨損1.15億元，單月每股虧損0.61元。泰鼎先前提到，下半年力拚較上半年復甦，有信心憑藉深耕泰國超過23年的管理根基，掌握東南亞訂單紅利。
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