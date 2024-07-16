致茂、欣興 31日辦法說

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

科技大廠法說會將密集召開，除台積電本周四（18日）再恢復實體在台北舉辦，量測儀器大廠致茂與載板龍頭廠欣興同時預定7月31日召開法說會，釋出營運展望，為法人關注的產業指標。

致茂日前公布第2季營運優於預期，法人看好，致茂來自半導體系統測試需求穩定提升，配合 Blackwell GPU等相關測試需求下半年營運可望持續升溫。

致茂今年第2季營收季增25%、年增25%。法人看好，致茂受惠於AI-Related及HPC應用需求增溫半導體測試設備-System Level Testers(SLT)需求提升，下半年營運可望較上半年成長。

欣興日前公布6月營收88.72億元，月減8%，年增7.3%。其中第2季約為278.78億元，季增5.6%，年增10.5%，為近六季高檔。

半導體 法說會 致茂

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