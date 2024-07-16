就市論勢／AI PC鏈、營建 伺機布局

經濟日報／ 劉家宏（瀚亞高科技基金經理人）

盤勢分析

台股昨（15）日走勢震盪劇烈，開盤上漲逾百點，一度收復24,000大關，盤中電子、金融走跌，從最高點下殺超過250點，隨後盤勢獲得支撐，終場跌幅收斂。

美國前總統川普上周遇襲，就15日台股盤勢觀察，影響不大；台股短線已漲多，易受消息面影響造成波動加劇，但整體情緒偏樂觀，且市場無過多利空消息。

投資建議

台股7月進入除權息旺季，將推升整體資金潮。短線上，對策信號等景氣周期指標在相對高位，加上景氣循環中期之後的過往特性，預期震盪將加大，但長線AI創新與台灣的特殊地位，台灣將明顯受惠於生產力循環；而區域與產業差異的復甦，景氣將迎向上循環，都將有利於台股大盤走勢。

產業上，電子族群仍是主流類股，今年市場將期待AI將從伺服器走進應用端，AI PC備受矚目，預期電腦周邊相關類股都可望受惠；AI、電子類股短線可能會稍作休息，若有拉回，建議投資人可伺機布局。

傳產部分，相對看好重電設備、金融及營建等類股，投資人也可觀察落後產業的復甦狀態，伺機布局。

AI 台股

延伸閱讀

投資人評估川普遇刺未遂衝擊 亞股走勢不一

川普遇襲掀亂流！台灣股匯震盪 新台幣小貶1.1分、收32.572元

英媒：「辛普森」特定劇情雷同川普遇刺 英電視台疑刻意停播

川普遇刺無恙、比特幣衝破6.2萬美元 這檔概念股飆漲停氣勢超強

相關新聞

市場關注美總統大選 外資高檔調節？今年來台股由買超轉賣超45億元

外資淨空單超過4萬口，市場擔憂情緒再起，外資法人15日再大賣超台股139.42億元，一舉終結外資今年以來買超格局，轉為賣...

台股頻創新高！證交所曝第2季散戶人數 523萬人再寫新紀錄

台股頻創新高，根據證交所統計，第2季集中市場季成交值新台幣5億元以上的自然人（大戶）及季成交金額1億元至5億元的自然人（...

川普遇刺無恙、比特幣衝破6.2萬美元 這檔概念股飆漲停氣勢超強

美國前總統川普遇刺無恙，市場預估他贏得總統選舉的機會攀升，比特幣應聲大漲，價格衝破6.2萬美元，台股15日開高走低，但多...

今台股資金往「生技及營建股」跑！專家：增現金部位因應未來可能多殺多回檔

之前停利營建股有留一筆資金，另外最近質押後也有增加現金部位，我應該會留著來因應未來可能出現的「多殺多」回調...

外資拋台股買超變賣超 大盤上漲全靠內資支撐

台股昨（15）日籠罩在美國大選傳槍響、觀望台積電法說、周三台指期恐壓低結算等低氣壓中，外資再賣超131.5億元，以致外資...

大盤上半年漲幅達28.4% 台股好熱大戶、散戶搶上車

台股上半年寫下歷年最強6月、第2季、上半年漲幅等驚奇紀錄，連帶激勵交易量。據臺灣證券交易所統計，第2季大戶、中實戶交易人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。