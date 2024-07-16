就市論勢／AI PC鏈、營建 伺機布局

盤勢分析

台股昨（15）日走勢震盪劇烈，開盤上漲逾百點，一度收復24,000大關，盤中電子、金融走跌，從最高點下殺超過250點，隨後盤勢獲得支撐，終場跌幅收斂。

美國前總統川普上周遇襲，就15日台股盤勢觀察，影響不大；台股短線已漲多，易受消息面影響造成波動加劇，但整體情緒偏樂觀，且市場無過多利空消息。

投資建議

台股7月進入除權息旺季，將推升整體資金潮。短線上，對策信號等景氣周期指標在相對高位，加上景氣循環中期之後的過往特性，預期震盪將加大，但長線AI創新與台灣的特殊地位，台灣將明顯受惠於生產力循環；而區域與產業差異的復甦，景氣將迎向上循環，都將有利於台股大盤走勢。

產業上，電子族群仍是主流類股，今年市場將期待AI將從伺服器走進應用端，AI PC備受矚目，預期電腦周邊相關類股都可望受惠；AI、電子類股短線可能會稍作休息，若有拉回，建議投資人可伺機布局。

傳產部分，相對看好重電設備、金融及營建等類股，投資人也可觀察落後產業的復甦狀態，伺機布局。