重電、儲能概念股 迎利多

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

電力議題夯，AI用電十年將增數倍，台灣愈來愈缺電，輸配電、儲能等相關產業將成最大剛需產業，電力鏈變身AI、科技供應鏈，重電業者及儲能相關業者，包括華城（1519）、士電、中興電、亞力及大亞，將扮演台灣最強電力後勤部隊，大啖年度千億元商機。

經濟部發布報告「112年度全國電力資源供需報告」，去年國內發電、輸電及配電機械業產值登上千億元，今年前四月受到AI科技帶動電力需求，產值持續成長15%，攀上高峰。經濟部指出，預估到2030年用電成長約12~13%，規劃未來十年長期用電需求與規劃建設藍圖，為因應AI產業帶動發展，需要三個及時建設，包含新機組建設、電網（變電所）更新建設與儲能系統建設，以確保供電穩定、滿足用電需求。

近年重電業者主要受惠三大要點，包括台電強韌電網計畫、綠能浪潮興起及外銷市場，讓各業者皆在手訂單滿檔，儘管各家積極接單、交貨，但市場對電力的需求恐怕仍是愈來愈高。

重電業界指出，全球淨零碳排趨勢不變，而國內對儲能、太陽能的需求日益提高，光電案場建置需求亦將逐步增多，加上AI科技發展，未來對電力的需求只會更多，因而也會衍生出相關電力設備需求。

AI 太陽能 經濟部

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