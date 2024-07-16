饒舌宣傳 提醒民眾防詐

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

由於投資詐騙有增無減，臺灣證券交易所推動提醒民眾防範投資詐騙宣傳活動第三度出擊。

繼在高雄及桃園饒舌演唱會現場活動宣導防範投資詐騙觀念後，在台中「校長兼撞鐘」的饒舌演唱會，以仿線上點餐平台「證派外送」防詐騙網站為主軸，進行快閃活動。

證交所自去年7月發表新的企業識別（CIS），象徵以嶄新的面貌與世人見面，重新塑造企業形象，對於各項業務的宣傳管道益發多元而創新，積極走入民眾生活圈。

作為資本市場領頭羊的證交所，持續發想不同型式與投資人進行互動。

以反投資詐騙宣導的方式來說，證交所跳脫傳統宣導框架，今年以來，除別出心裁製作由花媽配音員獨特嗓音錄製防範申購詐騙廣播，於2月下旬及5月下旬至6月上旬於便利商店、大賣場及電台播放外，另於今年4月更推出仿線上點餐外送平台的「證派外送」反投資詐騙網站以及製作療癒吸睛的反詐甜點磁鐵包等，5月19日及6月16日亦結合嘻哈演唱會設攤與在地民眾互動，7月7日更首度前往職棒球場，經由中場互動遊戲，吸引球迷注意防詐相關資訊。

台中「校長兼撞鐘」饒舌演唱會14日登場，在現場除於開場前及散場時，證交所播放最新宣導反詐騙動畫影片及由知名歌手演繹的「詐」歌曲MV，演唱會中與台上主持人合作，於演唱會中由民眾上台競賽，以饒舌方式傳達對投資詐騙的心聲。

演唱會 詐騙

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