證交所出擊 教學生理財

為深化金融教育根基，推廣基礎金融教育，臺灣證券交所去年首次推出「國中版投資理財分齡教案」，作為學校的教學輔助教學使用，獲得熱烈回響；今年再接再厲，於7、8月舉辦線上國中種子教師營，期望透過培養專業師資、實施教案教學，協助年輕學子建立正確投資理財觀念及認識投資相關風險。

華人社會的重要節慶就是與親朋好友歡度新年，而莘莘學子在這時也常收到長輩的紅包，贈與紅包就是一種對晚輩的關懷祝福。但許多學生往往不太在意這層特別期許的意義，而家長也因為擔心孩子不會理財，便將學生的紅包錢直接以儲蓄方式存入金融帳戶。

然而金融理財力已成為每個人都必須具備的基本能力，從小培養正確的理財觀念和投資習慣，對於未來的生活品質和人生規劃都有重要影響。證交所認為，若能在金融基礎教育的課程中，介紹適合青少年的投資理財工具，及早建立正確理財觀，便能培養學生在財務抉擇上的自主權，成為自己財務的決策者。

為求金融知識向下扎根，證交所歷時一年半，於去年創新推出符合108課綱的「國中版投資理財分齡教案」，且為求教案能符合國中學習年齡層需求，證交所成立編審委員會，特別聘請具豐富理財教育經驗的老師群，進行主筆撰寫，並由證交所編審委員嚴謹規劃、把關教案內容正確無誤。

這份投資理財教案以「理財」為核心概念，「儲蓄消費」及「投資」作為兩大主軸，設計五節課程，內容涵蓋「錢包知多少？」、「什麼是股票」、「臺灣證券交易所」、「投資自我評估」、「投資報酬率」、「投資風險停看聽」、「防範詐騙我最行」等17項學習活動及相配合的13張學習單。讓學生在國中階段，認識「消費」的影響性、「儲蓄」的必要性和「投資」的重要性，有助於提升國中生的金融素養，建立投資意識。

教案編訂突破傳統教學方法，注重跨領域教學概念，不只是要介紹知識，更要讓學生具備學習組織、整合的能力。為此，證交所設計將生動有趣的動畫短片、擬真的證券交易模擬下單軟體及大富翁證券知識互動遊戲平台融入課程，期望打造全新沉浸式的學習方式，讓年輕學子在踏入金融市場前，充分充實基本理財知識、投資觀念及風險意識，以達成證券投資知識深耕校園，金融知識向下扎根的目標。