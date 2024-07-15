台股頻創新高！證交所曝第2季散戶人數 523萬人再寫新紀錄
台股頻創新高，根據證交所統計，第2季集中市場季成交值新台幣5億元以上的自然人（大戶）及季成交金額1億元至5億元的自然人（中實戶），交易人數分別衝上4165人及3萬6284人，雙雙創下2021年第3季以來的近11季新高。
而季成交金額新台幣1億元以下的自然人（散戶）達523萬132人，比第1季增加35萬626人，也續創歷史新高。顯示投資人積極湧入股市，
另外，6月集中市場定期定額投資金額136億7354萬元，比起5月的128億1712萬元，增加8億5642萬元，也創下歷史新高。
不過，根據證交所統計，第2季自然人占集中市場總成交值比重為54.88%，比起第1季55.24%略微下滑。顯示自然人投資人數雖然變多，但成交值占比並未同步增加。
法人方面，第2季外資占集中市場總成交值比重為33.39%，比起第1季的32.36%略增；國內法人占成交值比重11.73%，比第1季的12.40%略減。
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