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外資賣超139億 連7日調節台積電「共6.88萬張」、台指期空單減

中央社／ 台北15日電
台積電和鴻海穩盤，重電、生技、營建輪動表現，撐住大盤今天量縮小跌37點守住10日線，不過外資今天仍賣超台股139億元，7月以來外資僅有3日買超，投信則連11買，外資在台指期淨空單減少至3.62萬口。台股示意圖／中央社
台積電和鴻海穩盤，重電、生技、營建輪動表現，撐住大盤今天量縮小跌37點守住10日線，不過外資今天仍賣超台股139億元，7月以來外資僅有3日買超，投信則連11買，外資在台指期淨空單減少至3.62萬口。台股示意圖／中央社

台積電和鴻海穩盤，重電、生技、營建輪動表現，撐住大盤今天量縮小跌37點守住10日線，未受川普遇襲消息衝擊，不過外資今天仍賣超台股139億元，7月以來外資僅有3日買超，投信則連11買，外資在台指期淨空單減少至3.62萬口。

外資今天轉買超鴻海終結連4賣，外資今天持續賣超台積電，連7日賣超台積電累計達6.88萬張。法人表示，台股基本面成長，市場也預期18日台積電法人說明會將釋出正向訊息，預估台股短線區間震盪。

美國前總統川普13日賓州造勢遇襲無礙，仍牽動台股今天盤勢上下波動近260點，金融股下挫，不過台積電、鴻海等電子權值股守穩，重電、營建、生技等類股輪動撐盤，加權指數終場下跌37.57點，收在23879.36點，守住10日線約23710點，成交值新台幣4604.97億元，則是7月2日以來單日低量。

三大法人合計賣超199.24億元，其中自營商賣超106.16億元，投信買超46.34億元，外資及陸資賣超139.42億元。根據統計，7月以來11個交易日，外資僅有3日買超台股，投信則7月以來連11買。

在台指期淨部位，三大法人日淨空單減少1175口至21248口，其中外資淨空單減少4111口至36218口。

觀察外資今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資買超00712復華富時不動產ETF達3.11萬張排名第1，買超國票金2.33萬張排名第2，買超聯電、鴻海、富邦金各逾萬張。

相較之下，外資今天賣超新光金達7.62萬張排名第1，賣超瑞軒、英業達、友達各約2萬多張，賣超逾萬張的標的包括中信金、00934中信成長高股息ETF、三商壽、金寶、彩晶、0056元大高股息ETF、力積電、00929復華台灣科技優息ETF、仁寶、中石化、華航等。

根據統計，外資今天轉買超鴻海1.43萬張終結連4賣，外資今天賣超台積電8496張，連7日賣超台積電累計達6.88萬張。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，川普遇襲變數是造成台股今天震盪的主因，牽動11月美國總統大選結果，須留意川普政策對台灣半導體產業和對新興市場關稅的影響。

展望台股後市，黃文清表示，台股12日開始震盪明顯，電子股回檔修正，今年以來台股大漲33%，融資也大增近35%，籌碼相對凌亂。

不過從基本面來看，黃文清指出包括人工智慧AI、6月進出口統計以及6月上市櫃公司營收表現，均有成長，市場也預期18日的台積電法人說明會將釋出正向訊息，預估台股短線區間震盪。

觀察法人動向，黃文清表示，內資仍主導台股資金動向，觀察外資日後在台指期淨空單布局，以及本週台指期結算等。

三大法人 個股 台積電 外資 布局 營收

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