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外資提款139億 賣超前十大有3檔金融股、這檔竟遭賣逾7.6萬張居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股早盤以23,927.91點開高後一度拉升至24,018.31點，但隨後再往下翻黑，一度下滑至23,759.51點，終場收在23,879.36點，下跌37.57點，跌幅0.16%，三大法人合計賣超199.24億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股早盤以23,927.91點開高後一度拉升至24,018.31點，但隨後再往下翻黑，一度下滑至23,759.51點，終場收在23,879.36點，下跌37.57點，跌幅0.16%，三大法人合計賣超199.24億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股15日開高走低，收在23,879.36點，下跌37.57點，各類股中以營建、生技、電機類股表現較強，金融股走弱，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超139.42億元，統計外資賣超前十大個股，新光金遭賣超76,238張，高居賣超個股冠軍，其次則是瑞軒，也遭外資賣超27,977張。

台股早盤以23,927.91點開高後一度拉升至24,018.31點，但隨後再往下翻黑，一度下滑至23,759.51點，終場收在23,879.36點，下跌37.57點，跌幅0.16%，三大法人合計賣超199.24億元，其中外資賣超139.42億元，投信買超46.34億元，自營商賣超（合計）106.16億元。

台積電以平盤開出後一度拉升至1,045元，盤中也曾翻黑至1,025元，終場則是以平盤1,040元收盤；電子股下跌，不過，電子通路、資訊服務、其他電子、光電等類股則是上漲，金融股也走弱，盤面上以傳產股的營建股、電機股、生技股表現較強。

統計外資賣超前十大個股依序是新光金、瑞軒、英業達、友達、中信金、中信成長高股息、三商壽、金寶、彩晶、元大高股息等；金融股有3檔為外資賣超前十大的個股，新光金慘遭外資賣超76,238張，高居外資賣超冠軍。

新光金開高走低，早盤以12元開高後一度拉升至12.1元，隨後翻黑一度下滑至11.65元，終場收在11.75元，下跌0.2元，跌幅1.67%，成交量逾23.44萬張，居個股成交量第二大，僅次瑞軒。

瑞軒以26.65元開高，一度觸及漲停26.95元，終場收在26元，上漲1.5元，漲幅6.12%，成交量爆出逾27.68萬張，居個股成交量冠軍，但卻遭外資賣超27,977張，居外資賣超個第二名。

英業達也遭外資賣超26,207張，居外資賣超個股第三名；遭外資賣超逾2萬張的還有友達，遭外資賣超24,236張，為外資賣超第四大；中信金則是遭外資賣超18,081張。

另外，外資買超前十大個股則依序是復華富時不動產、國票金、聯電、鴻海、富邦金、第一金、中鋼、國泰智能電動車、士電、國泰數位支付服務等；金融股占3檔，外資買超國票金23,310張，另外，外資買超聯電15,407張，買超鴻海14,337張。

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