市場關注美總統大選 外資高檔調節？今年來台股由買超轉賣超45億元

外資淨空單超過4萬口，市場擔憂情緒再起，外資法人15日再大賣超台股139.42億元，一舉終結外資今年以來買超格局，轉為賣超45.63億元。

台股15日最高一度閃見24,000點，達24,018.31點、漲101點，最低跌到23,759.51點、跌157點，終場小跌37.57點，收23,879.36點，守住10日線支撐，成交量降至4,604億元。

根據臺灣證券交易所統計，上周（2024/7/8~2024/7/12）外資在集中市場總買進金額為8,677.15億元，總賣出金額為9,409.42億元，賣超為732.27億元；自2024年年初至7月12日止，外資總買進金額為18兆1,340.92億元，總賣出金額為18兆1,247.14億元，累計買超為93.78億元，不過，在今天外資賣超139.42億元後，全年已經轉為賣超45.63億元。

另統計至7月12日，外資總持有上市股票市值為34兆2,079.16億元，占全體上市股票市值的44.92%，較7月5日的33兆4,120.66億元，增加7,958.50億元。