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川普遇刺無恙、比特幣衝破6.2萬美元 這檔概念股飆漲停氣勢超強

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國前總統川普遇刺無恙，比特幣應聲大漲，價格衝破6.2萬美元，台股15日開高走低，但多檔比特幣概念股逆勢上漲，尤其是麗臺更是開高後飆上漲停123.5元鎖死到收盤，表現搶眼，撼訊、青雲、映泰、承啟等也是上漲表現。美聯社
美國前總統川普遇刺無恙，比特幣應聲大漲，價格衝破6.2萬美元，台股15日開高走低，但多檔比特幣概念股逆勢上漲，尤其是麗臺更是開高後飆上漲停123.5元鎖死到收盤，表現搶眼，撼訊、青雲、映泰、承啟等也是上漲表現。美聯社

美國前總統川普遇刺無恙，市場預估他贏得總統選舉的機會攀升，比特幣應聲大漲，價格衝破6.2萬美元，台股15日開高走低，但多檔比特幣概念股逆勢上漲，尤其是麗臺（2465）更是開高後飆上漲停123.5元鎖死到收盤，表現搶眼，撼訊、青雲、映泰、承啟等也是上漲表現。

川普13日在造勢活動遭遇槍擊，市場預估川普勝選的機會攀升，比特幣則是在川普遇襲之後出現飆漲，衝上6.2萬美元；比特幣大漲，台股相關概念股也跟進上漲，由麗臺領軍，早盤以118元開高後走高，急飆上漲停123.5元鎖死，展現強漲氣勢。

撼訊也是大漲表現，終場收在78.7元，上漲3.1元，漲幅4.1%；承啟收漲2.08%、映泰及青雲漲幅都超過1%，分別收漲1.7%、1.85%、微星也收紅，漲幅0.55%，以181.5元收盤。

麗臺成立伺服器部門，合作銷售伺服器機箱與電源供應器、水冷方案等，並且導入自行研發的AI軟體，目前AI伺服器出貨以H100為主，已有多個案件出貨，隨著後續逐步結案認列，有望帶動AI伺服器整體表現優於去年，第3季有機會轉盈。

目前麗臺來自AI伺服器營收占比約20~30%，預計年底可過30%，預期明年伺服器業務有望占整體營收50%；除了AI伺服器，麗臺也跨足智慧醫療，推出可攜式心電圖記錄器（HRV Guard）及穿戴心電圖記錄器H2 Plus，並通過認證，智慧醫療可望成為營運的另一個動能。

AI 伺服器 概念股 比特幣 漲停

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