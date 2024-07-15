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今台股資金往「生技及營建股」跑！專家：增現金部位因應未來可能多殺多回檔

聯合新聞網／ 邏輯投資
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

今天資金往生技、營建跑，剛好兩個主題我都有倉位，因此今天是舒服的一天。

近期營建資金回籠，帶動營建指數創高，觀察預售市場買氣不墜，資金動能仍相當旺盛，等不到更好買點的我只能徒呼負負。

這一波營建股回檔我只有加倉達麗（6177），目前有吃到比較多的甜頭，至於長虹、新美齊或自己持有的森寶，我並沒有把握回檔時間加倉，手上只保有僅剩的三成部位，京城的部位不多，也是單純抱著。不過這本來就在原本計畫當中，原則上這三成營建部位會繼續抱著，直到看到更好的停利點出現再做操作。

生技方面，台耀（4746）今天忽然拉了一大根，過去也常常拉一波之後開始整理，因此追突破的人就會很掙扎。

話說這一年投資生技股的經驗告訴我，投資人本身對於波動的承受度以及公司經營熟悉度真的要相當足夠，否則很難抱下去。但儘管今天大漲，但我的生技部位仍處於載浮載沉的狀態，並未大幅超出成本線，希望生技展到時候能帶來更多消息面的刺激。

不論是股市或房市，我都可以深刻感受到身邊的人開始FOMO起來，不論是搶質押額度、開槓桿、抽籤搶房子等，市場上的投機情緒明顯升溫，但我個人會比較冷眼看待這種行情。

之前停利營建股有留一筆資金，另外最近質押後也有增加現金部位，我應該會留著來因應未來可能出現的「多殺多」回調，但這就是一種「擇時判斷」，未來應該會被打臉吧！但我自己認為這樣做會比較安心，也比較抱得住目前的持股，這純屬我自己的投資護身符！

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

回檔 槓桿 營建股 生技

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