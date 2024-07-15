台股下跌37.57點 三大法人賣超199億元
台股15日開紅後一度下跌至23,759.51點，收在23,879.36點，下跌37.57點，跌幅0.16%，成交量4,604.97億元，三大法人賣超199.24億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超139.42億元，投信買超46.34億元，自營商賣超（合計）106.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超29.33億元，自營商（避險）賣超76.82億元。
台積電（2330）今日收平盤，類股中以營建、生技表現較強，金融股較疲弱。營建股京城、聯上發、愛山林、海悅等攻上漲停，生技股王保瑞漲停至946元，生華科、醫揚也亮燈，台耀大漲超過6%。重電族群華城上漲逾5%，士電漲幅逾4%，中興電續創新高，收235.5元。成交量上，顯示器瑞軒為成交量第一名，上漲6.12%，收26元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言