第一金投信、QRAFT 金融風險情緒訊號：台股多空拉鋸留意調整風險

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)發布每周金融風險情緒訊號(即市場情緒指標)，雙方合作編製之風險情緒訊號，以建議現金水位反應未來一周的風險展望，第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號值顯示)，美股現金水位維持0%，代表多頭市場看法，各項指標完全偏向正向，美股資金廣度提升，小型股受到偏好；台股現金水位略提升至5.4%，不過，仍屬於多頭看法，維持多數指標偏正向趨勢，不過市場數據在漲多後呈現多空拉鋸情緒，宜留意留意可能的調整風險。

美國市場AI風險情緒訊號數值為持續第五周維持0%，對股價後市為正向多頭看法，且近期股市資金廣度擴及小型股，上周美國主要指數全面上揚，漲幅最顯著的是羅素2000小型股指數，漲幅達6%水準附近。第一金投信指出，若未來利率下滑，債券收益率下降，股市值值可望提高，資金活水引入股票市場，目前股價陸續反應資金效應與季報正向消息預期等。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，第一金投信說明，本周影響美股情緒風險訊號的主要因子包括，20年期美債與標普500指數的3個月期相關係數，與標普500指數的六個月動能等，標普500指數強勁上揚後，美國經濟指標反應美國經濟復甦，勞動力市場與消費支出強勁，企業獲利能力可望進一步提高；不過，三個月期美債殖利波動趨緩，可以解讀為整體市場情緒新平衡，而在一年內到期的美債三個月期動能數據上，研判一年期美債殖利可望呈現下降趨勢，這也反應聯準會降息可能性提升。

台灣市場AI風險情緒訊號數值略升至5.4%，顯示市場維持偏多看法，上周台股上揚1.53%，指數一度站上24,000點之上，半導體權值股持續助攻台股，惟台股大幅上揚後出現外資空單創高的情形，市場投資情緒出現轉換的不同聲音，惟是否影響股價調整，仍待進一步觀察。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，第一金投信分析，本周影響台股訊號變動主要特徵因子為，台股看漲期權總交易量下降49%，台股看跌期權總交易量亦下降51%，市場樂觀與看空情緒同步急劇下降，此外，台股看跌期權未平倉合約總數下降12%，也反應市場參與度略見下降；不過，外部金融數據仍然偏多，包括公債指數上揚，與標普500指數的上漲等，反應美股偏多氣氛。

從AI市場風險情緒指標及主要驅動因子變動觀察，第一金投信研判，美股仍維持多頭格局，且資金動能對於小型股的偏好程度拉升，近期市場動能不再完全由科技股主導，財報的後續影響性值得持續關注；台股在短期大幅上揚後，市場多空情緒呈現拉鋸，不再一面倒的看多，適度拉升現金比重，留意可能的調整風險。