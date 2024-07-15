外資上周賣超台股23.9億美元 7月以來已轉為賣超

美國通膨數據降溫，市場對於美國聯準會（Fed）9月降息漸趨樂觀，激勵美股走勢。道瓊工業指數上周五再度站上4萬點大關，費城半導體指數連兩周收紅。不過外資在新興亞股則出現高檔獲利了結跡象，台股、泰國、印尼雖收紅，但外資皆轉為賣超，其中又以台股單周賣超23.9億美元最多，7月以來外資在台股已轉為淨賣超。而上周末雖有美國前總統川普遇襲震驚全球資本市場，但隨著川普無大礙且勝選機率提升，市場避險情緒退燒，影響相對輕微。

今年以來新興亞股仍屬南韓最吸金，獲外資買超195.1億美元，接著是台股的23.4億美元、印度的20億美元；賣超以泰國的33.4億元最多，次為越南賣超23.3億美元。值得一提的是，隨著台積電（2330）股價突破千元，外資在台股也開始高檔調節，上周淨賣超達23.9億元，今年以來在台股的淨買超金額直接砍半。股市表現方面，今年來仍以台股漲33.84%最強，其次是越南13.35%、印度11.46%，泰國下跌5.92%最弱。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，儘管上周五台股受前一日美國科技股重挫影響，盤中一度大跌600點，但尾盤買盤進場，跌幅收斂，收盤下跌473.1點，周線仍上漲360.34點，周線連2紅。周末美國共和黨總統參選人遭槍擊雖一度引發市場避險情緒，推升比特幣等虛擬貨幣價格走揚，但隨著槍手遭擊斃、候選人無礙，不確定因素消除，今日國際股市表現穩定。而川普勝選機率再推升，投資人也開始關注川普勝選概念股如基建、生技醫療等。

至於在台股後市方面，張圭慧說，受惠AI等新興應用需求持續擴增，相關產業看好未來擴廠提高產能機會，拉動生產、機械及電機設備進口值等指標，表現持續暢旺，庫存指數持呈供不應求態勢，顯示國內基本面仍佳；且從總經角度觀察，美國聯準會主席鮑爾已表態降息時機已趨成熟，資金面將有利於台股盤勢，加上台灣景氣維持穩健，上市櫃企業獲利顯著成長，台股多頭格局可望延續，建議投資人可透過台股高股息ETF，布局相對有成長潛力的題材，有機會跟上新一波漲升行情。

越股上周收1280.8點，較前一周微跌0.2%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南政府上周針對基礎設施投資召開會議，宣示以出口為導向的經濟政策，擴增機場和海港吞吐能力，越南將透過2030年國家總計畫推動基礎建設，估計整體資金需求包括鐵路網、海港、機場和公路。此外，今年越南6月PMI大幅跳增至54.7，遠高於50榮枯線，反映企業信心健康，業績展望佳；與亞洲各股票市場相比，越南今年預計可望繳出區域內相對高的獲利成長性，且評價並非最貴，投資人可以合適評價參與越南市場的高速成長。