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外資上週賣超台股732.27億元 調節鴻海、台積電
台股上週週五大跌473.1點，不過週線連2紅。根據證交所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣732.27億元，其中賣超中信金11.99萬張最多，買超友達12.66萬張排名第1。
上週外資在集中市場買超前3名分別為友達12萬6605張、遠東銀11萬7614張及群創9萬7998張，積極回補買超面板股。
賣超最多前3名為中信金11萬9928張、鴻海9萬5104張及金寶5萬5540張。此外，外資調節台積電5萬5100張，居賣超榜第4位。
根據證交所統計，累積今年以來到7月12日止，外資總買超金額縮小到93.78億元。外資總持有股票市值為34兆2079億元，占全體上市股票市值的44.92%。
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