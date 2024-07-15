台股下跌37點收23,879點 台積電收平盤

台股15日收盤下跌37.57點，終場以23,879.36點作收，成交量4,604.97億元；台積電（2330）收平盤價1,040元。

今日成交金額大且上揚者有：鴻海（2317）、中興電（1513）、瑞軒（2489）、華城（1519）、士電（1503）、神盾（6462）、保瑞（6472）、世芯-KY（3661）、亞光（3019）、及波若威（3163）；成交金額大卻走勢疲軟有：英業達（2356）、中信金（2891）、金寶（2312）、台達電（2308）、華榮（1608）、緯穎（6669）、世紀鋼（9958）、高力（8996）、陽明（2609）、上詮（3363）及技嘉（2376）。

第一金投顧表示，本周將有台積電法說會，市場關注重點之外，下半年將進入電子旺季、蘋果新品發表會、NVIDIA AI新品上市等，皆都有助於回檔後，資金及市場焦點持續放在AI電子股，有望帶動相關概念股及供應鏈股價震盪整理後續漲。短線議題之外，中⻑期而言，AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，短期及中⻑線都將聚焦2024年成⻑產業，AI產業將大成⻑，台股後市仍可期待，AI 股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成⻑股。

目前較看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、記憶體、面板、PC/NB/Server 組裝，IC 設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC 廠商將受惠，還有手機晶片 IC、PC 週邊 IC 也有間接受惠 AI 終端裝置換機潮及規格提升；記憶體受惠於產業市況轉佳，有望帶動獲利；光通訊方面，由於 AI 伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成⻑。

傳產股短線則可留意近期交易較熱絡的重電股、塑化股等相關族群，中⻑線仍舊為原物料、綠能重電成⻑股。選股依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期 AI 權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成⻑潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股，⻑線聚焦持續成⻑產業趨勢，及季報年報等基本面選股，有拉回再作⻑線布局，並嚴控持股水位與風險。