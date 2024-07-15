印度指數、市值創新高 瀚亞投資：印度溫度計6月上升至120.3

印度選舉不確定降溫後，外資開始回流印度股市，激勵走勢上漲，印度Sensex指數更來到8萬點大關。瀚亞投信表示，印度大選結果使市場情緒轉向樂觀，加上印度央行上調當地GDP成長預期、通膨也有所放緩，多項利多激勵內外資雙引擎助攻，股市屢創新高。

根據瀚亞投資-印度溫度計最新指標顯示，2024年6月明顯上升至120.3，處「加碼債券部位區」，隨股市評價上漲，從股債均衡配置區來到加碼債券部位區。

ICICI保誠資產管理表示，除了大選結果與印度經濟數據強勁之外，印度股市6月份的部分漲幅，來自於美國通膨與零售銷售數據疲軟的消息，使市場對聯準會至少降息1次的期望。

印度各產業公司強勁的獲利表現，推動整體收益成長表現；在內資與外資雙引擎的助攻下，印股6月漲勢強勁，惟接近月底時，受投資人獲利了結所致，市場出現邊際損失，但印股市值再突破新高，來到5兆美元水位，從4兆美元到5兆美元，僅花費0.5年時間。

在有利的人口紅利、人均收入不斷上升、可控制的通膨、數位轉型、強勁的企業資產負債表以及中央財政赤字的鞏固等利多加持下，印度數十年來的消費與基礎建設成長的根本驅動力依舊穩健。

ICICI保誠資產管理表示，印度將迎來全面性的預算審查，預計不會出現重大的政策變化，可能會更加關注農村收入與就業情況，惟預算相關的消息面可能會加劇印股走勢波動；但印度總體經濟仍相當強勁，估值也很高，建議投資人持有股票同時，也可增加印度債券的持有比例。

境內印度股票型基金規模最大*的瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度過去數十年受到諸多限制，導致經濟發展受阻，而近年來在莫迪政府的支持下，持續增加公私領域的資本投入之外，政策層面也推出多項產業促進條例與執行層面的改革，如：PM Gati Shakti，用以統籌、規劃、分配、執行國家基礎建設與產業發展藍圖，使印度經濟發展不停歇，一直都在政經改革的道路上。

雖然印股已漲多，但仍有上漲潛力。林庭樟說，印度內資透過SIP等機制，持續參與這波狂牛盛宴，如台灣一樣，內資已經逐漸取代外資主導市場走勢的地位；隨著全球股市水漲船高，相較之下，印度股市仍在接近高原而非山頂的位置，且大型股仍處於相對低點位置，預料市場行情還未走完，建議投資人可透過定期定額方式參與印度投資，收穫黃金十年的改革成果。