中信金、國票金今除息 雙雙陷貼息

金融股近期漲勢強勁，今日回檔休息，中信金（2891）、國票金（2889）15日除息，中信金每股配發1.8元現金股利，國票金每股現金股利0.73元，以及股票股利0.246元，但今日皆陷入貼息。其餘金融股如國泰金（2882）、富邦金（2881）、新光金（2888）等盤中也都下跌逾1%。

開發金（2883）與國泰金已在7月1日除息，皆順利填息，國泰金填息後並創下66.1元波段新高，開發金則創下17.2元近期新高，但金融股在漲多後出現拉回，中信金盤中下跌逾2%，國票金下跌逾1%，陷入貼息；元大金（2885）、開發金盤中也下跌超過2%。

14家金控6月獲利衝上735億元，月增近4成，累計上半年獲利衝上3,374億元創歷史次高，比去年同期大增63.4%。

大型本國投顧分析，金控股6月主要獲利動能來自壽險實現股票資本利得、認列現金股息收入，以及新台幣匯率6月小幅貶值0.09%，降低壽險整體避險成本，同時台股上漲帶動銀行、證券投資評價部位及證券經紀手續費收入上揚。

台新投顧副總經理黃文清指出，今年是多頭年，股市持續走強勁的AI行情，債市也將迎來降息利多，金控獲利成長數字都滿漂亮。

目前市場預期美國聯準會9月及12月將分別降息1碼，債券殖利率下滑將有助壽險、銀行投資評價及銀行財富管理手續費收入，但美元指數轉弱可能帶動壽險避險成本回升達1%至1.5%。

中信金今以38.55元開出，上攻無力，盤中下跌逾2%；國票金以15.85元開出，雖一度翻紅，但盤中仍下跌近2%。