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川普遇襲台股震盪近260點 台積電扮穩盤角色

中央社／ 台北15日電
台股今天盤中走勢震盪258.8點。(聯合報系資料照)
台股今天盤中走勢震盪258.8點。(聯合報系資料照)

美國前總統川普遇襲，台股今天盤中走勢震盪258.8點，至10時30分，大盤下跌42點。法人表示，川普遇襲變數干擾，外資淨空單超過4萬口，加上台積電即將法說會，台指期本週可能壓低結算，市場態度謹慎。

台股今天開盤後走勢震盪，上下波動近260點，回測下檔10日線約23716點支撐，上檔挑戰24000點關卡，主要電子權值股台積電、鴻海震盪，金融股下殺，牽動大盤動向。

到10時30分，大盤指數23874.65點，下跌42.28點，跌幅0.18%，盤中成交值新台幣2455.84億元；其中，電子股小跌0.08%，金融跌1.73%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌0.63%，機電電機類股上漲1.33%，航運股跌0.98%，代表中小型股的櫃買OTC指數漲0.34%。股價超過千元的高價股漲跌互見，維持「17千金」。

權值股台積電力守平盤1040元區間震盪，鴻海小漲，聯發科、日月光投控平盤1360元及177.5元狹幅整理，聯電小漲，台達電跌1.3%。

金融股盤中跌勢明顯，中信金跌4%，富邦金跌1.5%，國泰金跌1.8%，元大金跌近3%；重電族群逆勢抗跌，華城盤中漲3.6%，士電漲3.7%。

資深證券分析師簡伯儀表示，市場預期台指期本週可能壓低結算，外資在台指期淨空單布局超過4萬口，資金觀望氣氛轉濃；此外，台積電將於18日舉行法人說明會，法說會前市場態度謹慎，加上川普遇襲變數干擾，台股今天盤中震盪，量能相對保守。

展望台股後市，簡伯儀指出，可關注7月下旬生技大展相關概念股表現，營建族群和部分AI伺服器概念股相對活潑，類股輪動。

台積電 台股

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