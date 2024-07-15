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代銷雙雄強漲、海悅盤中亮燈 突破1997年高點

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
營建指數盤中大漲3%。中央社
營建指數盤中大漲3%。中央社

房市熱到不行，除了建商積極購地，房市也將迎來兩大資金熱潮，包括境外資金匯回專法首批回台資金將於8月解禁，加上股市頻創新高，股漲紅利將轉進房市。15日營建指數盤中大漲3%，為今日最強族群，海悅（2348）、京城（2524）、聯上發（2537）攻上漲停，基泰（2538）、愛山林（2540）漲幅約9%，大部分營建股也都上揚。

兩大代銷龍頭海悅國際董座黃希文、愛山林建設董座祝文宇先前不約而同表示，目前房市榮景堪比1984~1989年時期，且這波榮景還會持續下去。祝文宇表示，現在市場「（熱）錢太多了」，全球通膨、升息，但台灣經濟未受影響，加上台股接連創高，股市資金往房市流動，又形成當前房市榮景。

黃希文分析，造就這波房市榮景的原因眾多，包括國內經濟不錯、科技業擴廠、台股創高、游資充裕、通膨造成民眾對房價預期心理、人口結構改變，家庭分巢期，《平均地權條例》新法、新青安優惠貸款方案等，所有變因匯集，創造出「自用、置產需求增加」，以致房市買氣噴出。

股市紅利轉進房市，業內人士指出，根據過往經驗，股市大好之後通常是房市接棒向上。未來若台股果真向3萬點挺進，則台股紅利挹注房市的動能將日益增加，只要1%的市值轉入房市，就會掀起不小的波瀾。

另外境外資金匯回專法首批回台資金將於8月解禁，也將挹注房市。為吸引台商回流，財政部推出《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，自2019年8月上路，透過專法回流資金需受「五年內不得投入不動產」限制，8月起首批回台資金逐步解禁，龐大資金何去何從，市場高度關注。

種種因素帶動房市量價齊揚，也讓兩大代銷營運成績居高不下，海悅今年前六月營收達39.37億元、年增95.3%，愛山林建設前六月營收達49.49億元、年增41.79%。

海悅今以268元開高，盤中急拉至漲停板281.5元，創下歷史新高，突破1997年高點276元。愛山林盤中大漲超過9%，最高一度觸及漲停213.5元。

房市

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