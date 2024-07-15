招牌一樣的店…大排長龍那家比較好吃？人的決策其實充滿各種不理性！

如果你來到永和的樂華夜市，想吃三鮮羹...

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發現有兩家招牌一樣的店，其中一家大排長龍，另一家卻還有很多空位，這時候你會選擇走進哪一家店呢？

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IKEA效應

當人們對一個東西付出更多心血的時候，他會不自覺賦予該物品更高的價值，就像大家親手組裝了IKEA的東西後，滿意度也跟著提高了。

觀點：人類的決策其實充滿各種不理性

我不敢保證兩家三鲜羹的口味到底有沒有差，但確實人們的口味、感覺常會被各種事物影響。

這該怎麼辦呢？我認為既然我們生而為人，就難以跳脫這些不理性的思維。

但如果可以提前認知有哪些不理性的狀態，或許事情發生的當下就能有更多選擇。

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