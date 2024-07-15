買債券因為預期會降息? 歷史數據曝：要優異報酬請選股票

預期降息應該買債券？

大家好，我是小畢，債券的報酬來源除了收取的利息外，還有就是價格變化而產生的資本利得，債券價格與市場利率有關，市場利率上升，之前的債券價格會下降，這樣才有人願意購買之前票面利率較低的債券，相反地，市場利率下降，之前的債券價格會上升。

那我們要怎麼評估利率對債券價格的影響呢？我們可以參考所謂的存續期間，也就是債券投資人回收本息的平均年數，以零息債券來說，因為到期才還本，所以存續期間等於到期時間，而一般債券都有配息，所以存續期間會小於到期時間。

假如存續期間為5年，就代表市場利率上升1%，債券價格可能會下跌5%左右，市場利率下跌1%，那麼債券價格可能會上升5%左右，這也代表存續期間越長的債券，對於利率的變化就越敏感。

因此有些投資人認為目前屬於升息末段，未來降息的機率大增，只要在此時買入存續期間較長的長債，那麼只要一降息債券價格就會快速增加，而獲得資本利得報酬，例如購買存續期間10年的債券，只要市場利率下跌1%，債券價格就會上漲10%，如果利率下跌2%，債券價格就會上漲20%，似乎只要抓準降息的時機，就可以輕鬆獲取不錯的報酬，但事實是否和預期的一樣呢？

我列出了從2007年以後美國聯準會的歷史利率走勢，可以看到2007年9月開始聯準會開始一波降息，目標利率從5.25%降到2008年12月的0.15%，再來就是2019年7月的降息循環，直到2020年5月，目標利率從2.4%降到0.05%，首先我們來看2007年9月開始的降息循環，債券價格會如何變化？我以安碩公司發行的美國7到10年公債ETF，代號IEF為例，可以看到這段期間IEF從一開始的57元緩慢上漲，一直到2008年的3月也就是半年後才來到64元，之後變開始下跌，到2008年6月價格來到60元，距離2007年9月開始降息時的57元，只上漲了5%，事實上聯準會的目標利率到此時已經調降了3%，之後IEF的價格又是漲跌互見，直到2008年11月以後，才因為發生金融海嘯，投資人資金湧進債券才造成價格快速上漲。

再來就是2019年7月的降息循環，直到2020年5月，目標利率從2.4%降到0.05%，IEF的價格也是一路上上下下，甚至到2020年1月，也就是降息半年後，價格只上漲了2%，之後才因2020年2月新冠肺炎全球蔓延，資金湧入債券避險價格才隨之上漲，而代表標普500指數ETF的SPY，則是從2019年10月後就一路上漲，一直到發生新冠肺炎才快速下跌，那是不是代表期望未來開始降息，從現在開始買入股票反而是好選擇呢？回到前面2007年的降息循環，可以發現SPY在整個降息循環都是一路下跌的。

從前面的結果我們知道要從聯準會的利率政策，來預測債券的價格變化基本上是徒勞無功，因為債券價格除了和利率政策有關外，還和市場對未來景氣的預期，甚至市場是否恐慌而有避險需求有關，手握現金想等待降息進場債券大賺一筆的投資人，除了可能會不如預期外，還可能錯失等待期間投資股票的報酬，以2022年3月聯準會開始升息到2024年5月底為止，投資SPY的報酬是25%，都再次證明無論投資股票還是債券，都不應該擇時進出場，以過去歷史來看，長期來看股票可以帶給資產組合優異的報酬，債券則通常可以降低股票下跌時造成的資產組合損失，而不建議將債券當作投資組合中報酬的主要來源，之後的影片我會分享再平衡需要多久做一次比較好？歡迎大家追蹤我的粉絲專頁。

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