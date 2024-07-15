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川普遇刺無礙台股早盤續走揚 台積電開平盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股15日開盤指數為23,927.91點，上漲10.98點。台積電（2330）開平盤價1,040元。中央社
台股15日開盤指數為23,927.91點，上漲10.98點。台積電（2330）開平盤價1,040元。中央社

台股15日開盤指數為23,927.91點，上漲10.98點。台積電（2330）開平盤價1,040元。

群益投顧表示，大盤指數跌破3日線、短多頭降溫，但均線架構尚未翻轉，先以技術性修正看待，關注本周四台積電（2330）法說的指引。預期利率轉向，部分資金開始轉換，續依短期均線換股因應。

操作題材可留意：降息循環啟動在望，打通膨受害股反彈─過去幾年各國大幅升息，試圖用經濟降溫來打通膨，讓原物料需求備受壓力，但隨降息循環啟動在望，原物料市場可望迎來轉折，相關類股表現逆勢，基本面壞很久的塑化在台塑四寶領軍下強彈。

美國前總統川普遭遇未遂行刺，全球金融市場今天開始交易，勢必面臨「川普交易」掀起的動盪。美元走升，比特幣漲逾了60,000美元，反映川普討好加密幣的立場。

上周五（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,000.9點，上漲247.15點、漲幅0.62%；S&P500指數上漲0.55%；那斯達克指數上漲0.63%；費半指數上漲1.33%。台積電ADR漲1.5%，較台北交易溢價17.3%。

道瓊指數上周五史上第二度站上4萬點。美國通膨數據降溫，聯準會（Fed）對9月降息深具信心。台積電在內科技業本周的法說會，將牽動美大型科技股乃至類股輪動表現。

三大法人上周五集中市場合計賣超499.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超416.5億元，投信買超67.4億元，自營商（自行買賣）賣超19.8億元，自營商（避險）賣超130.2億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，7 月月選價平近九檔賣權最大未平倉下降500 點至 23,500 點，買權最大未平倉仍為 24,200 點，最大 OI 區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤大幅加碼 3,899 口空單，日盤則加碼 2,006 口空單，未平倉淨空單增至41,313 口；十大特定法人加碼2,275口空單至22,195口。

台積電 未平倉

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