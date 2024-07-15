川普賭盤勝選機率大增 川普概念股受惠受到關注

川普賭盤勝選機率大增 川普概念股受惠受到關注
川普賭盤勝選機率大增，同時，民調也領先，因此，川普概念股受惠受到關注。
群益投顧指出，川普政策影響與受益產業 ：
●川普減稅計劃能提高美國企業獲利成長幅度，有利美股上漲。
●川普將使美國與中國全面脫勾，持續打擊中國 ICT 產業，確保美國在ICT 產業領導優勢，強化全球出口地位，加上 AI 趨勢，有利科技族群。
●川普在外交的孤立主義態度，各國恐將增加軍費支出，有利全球軍工產業。
●川普主張減少干預藥價，以及修改歐巴馬健保政策，有利於生技醫療總經速報類股。
● 川普增加基礎建設支出，修築墨西哥邊境圍牆，有利原材料如鋼筋、水泥。
●川普鼓勵開發頁岩油、天然氣以及清潔煤炭，增產美國境內石化能源的規劃，將有助油氣鑽探與油田服務及設備股營運前景，但是此舉增加原油供給，不利油價走勢。
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