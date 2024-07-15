快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「魅力值飆高」財源滾滾來

MLB／道奇連2天9局遭逆轉 大谷帶6項國聯第1數據結算上半季

政治不是一樣爛 ?英國新首相的信任重建之路

川普賭盤勝選機率大增 川普概念股受惠受到關注

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
前總統川普(中)13日在賓州造勢時遇刺，仍振臂向支持者致意。（美聯社）
前總統川普(中)13日在賓州造勢時遇刺，仍振臂向支持者致意。（美聯社）

川普賭盤勝選機率大增，同時，民調也領先，因此，川普概念股受惠受到關注。

群益投顧指出，川普政策影響與受益產業 ：

●川普減稅計劃能提高美國企業獲利成長幅度，有利美股上漲。

●川普將使美國與中國全面脫勾，持續打擊中國 ICT 產業，確保美國在ICT 產業領導優勢，強化全球出口地位，加上 AI 趨勢，有利科技族群。

●川普在外交的孤立主義態度，各國恐將增加軍費支出，有利全球軍工產業。

●川普主張減少干預藥價，以及修改歐巴馬健保政策，有利於生技醫療總經速報類股。

● 川普增加基礎建設支出，修築墨西哥邊境圍牆，有利原材料如鋼筋、水泥。

●川普鼓勵開發頁岩油、天然氣以及清潔煤炭，增產美國境內石化能源的規劃，將有助油氣鑽探與油田服務及設備股營運前景，但是此舉增加原油供給，不利油價走勢。

川普

延伸閱讀

川普賓州遇襲 法人：台股盤勢增變數震盪難免

川普遇刺 50歲義消以身護家人中彈亡被譽英雄

拜登再發聲籲團結 用投票解決歧見非子彈

川普躲過槍擊 拜登：提供一切資源保護他安全

相關新聞

買債券因為預期會降息? 歷史數據曝：要優異報酬請選股票

債券價格除了和利率政策有關外，還和市場對未來景氣的預期，甚至市場是否恐慌而有避險需求有關...

降息等快兩年了…現在終於可以買債券？ 雨果建議：投資資產先超過100萬

不少人在期待美國降息的原因，是因為手上持有不少比例的美國長天期公債，過去兩年一直有美國FED降息時，債券價格就會上漲的期待，但預期的降息時間卻一直延後，直到現在都還沒有確切可能降息的時間表，但這兩年的股票市場卻已經漲翻了。

川普遇刺無礙台股早盤續走揚 台積電開平盤

台股15日開盤指數為23,927.91點，上漲10.98點。台積電（2330）開平盤價1,040元。

川普賭盤勝選機率大增 川普概念股受惠受到關注

川普賭盤勝選機率大增，同時，民調也領先，因此，川普概念股受惠受到關注。

川普賓州遇襲 法人：台股盤勢增變數震盪難免

美國前總統川普賓州造勢遇襲，台股今天盤勢備受矚目，法人分析，外資12日單日賣超鴻海和台積電創大量，在台指期淨空單超過4萬...

川普新賽局 群益投顧：台積電仍是投資首選

川普和拜登在主要半導體政策看法相似，拜登政府目前半導體政策，大都是延續川普政府時期做法。只是川普的言論更激烈，不過半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。