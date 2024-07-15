富蘭克林投顧：美國通膨報喜 各債市齊揚

彭博全球公債指數上周續揚0.90%(換成美元)，美國6月消費者物價指數年增3.0%/核心通膨3.3%，低於5月的3.3%/3.4%及預期，且美國聯準會主席鮑爾於通膨數據公布前表示，無須等到通膨降至2%以下才降息，強化投資人對聯準會降息的期待，美國公債上漲0.54%，兩年期/十年期公債殖利率下滑9.05點/6.83點至4.5130%/4.2101%。歐洲公債上漲0.75%，歐元區7月投資者信心指數由前月0.3急降至-7.3，歐洲央行官員表示可在不危及目前通膨下降的情況下持續逐步降息，激勵各公債普遍上揚。

富蘭克林投顧表示，彭博新興國家美元主權債指數上漲0.98%、新興國家當地公債換成美元上升0.57%。鮑爾釋出鴿派言論及美國6月通膨下滑利多激勵新興國家債匯齊揚。6月拉回較重的拉丁美洲貨幣趁勢反彈，推升拉丁美洲當地公債換成美元勁揚2.67%領先。其中，巴西總統盧拉表示執政團隊將致力降低預算赤字，巴西當地公債上漲0.92%(換成美元漲2.14%)。埃及總理表示政府的新計畫中，希望能達成5%的經濟成長率目標，埃及主權債續揚2.23%，引領高殖利率債漲勢居前。投資人風險趨避情緒紓緩，彭博新興國家美元主權債利差下滑7點至322基本點。

全球企業債市普漲。美國投資級債與非投資級債分別上漲0.55%與0.62%，歐洲投資級與非投資級債上漲0.51%與0.29%，全球投資級短債(1-3年期)漲0.46%，長債(10年期以上)漲0.92%。美國6月消費者物價指數降溫，進一步鞏固聯準會降息的信心與基礎，多位官員樂觀看待。美國投資級債各產業普漲，利率敏感度高的公用事業漲幅最大，金融與能源漲幅居中，航空與住宿則相對溫吞。

非投資級債各產業上漲，製藥大漲帶動整體醫療債表現領先，通訊債表現優於大盤，能源、金融與公用事業漲幅大致與大盤相當。就資金流向而言，根據美國投資公司ICI資料顯示，美國整體債券型基金資金流入情形在4月與5月顯著走軟，6月甚至轉為流出，所幸在截至7月2日的一周，資金顯著回流約27億美元，當中最青睞政府債流入近7億美元與投資級債約6.5億美元。利差方面，美國與歐洲非投資級債利差近週分別收窄6個與擴大4個基本點至308點與362點。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，儘管聯準會將轉向降息，美國公債殖利率曲線斜率反應經濟成長及通膨將逐漸轉正，再加上美國預算赤字龐大，為融通赤字將導致公債發行增加，長天期公債殖利率恐無法如短天期利率有一樣的降幅，或甚至不排除還有上揚的可能性。

投資人可選擇中天期持債，以中性利率風險，鎖住十多年罕見的公債債息收益，再伺機搭配企業信用債的機會，創造更高的收益空間。此外，考量目前不論投資級或非投資級企業債利差均已縮小至長期低檔區，若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，投資於債券大盤指數並非明智之舉，最好交由專業經理團隊精選持債。