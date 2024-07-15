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安聯投信：回測月線或季線都是很好的買點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示， 大盤乖離大是近期市場焦點，接下來會觀察外資動態，來判斷技術面調整的力道。中期來看，基本面、技術面都非常正向，回測月線或季線都是很好的買點。

安聯投信台股團隊表示，受惠於景氣持續復甦，優於預期的營收及獲利表現與長期正向趨勢推高部分權值股表現，有助於支撐大盤後市表現；另方面，資金輪動加快，擁特定題材的中小股亦受籌碼追捧；然隨著指數短時間累積一定漲幅，多數個股賣壓漸增，大盤表現強中透弱，漲多標的面臨調節壓力。

安聯投信台股團隊表示，電子股近期面臨修正壓力下，部分資金轉戰傳產族群；累計近一周各類股表現，傳產股表現略優於電子股，傳產股以金控股、台塑集團、營建、工具機等表現較強，電子則以晶圓代工、IC設計服務與IP、光通訊、AI伺服器組裝的表現較佳；海運、半導體設備、無塵室工程、散熱模組概念等走勢較為疲軟。

安聯投信台股團隊表示，AI概念股持續發散，更多個股各擁題材，但題材能否落實成營運成長動能，仍有潛在變數；現階段，AI概念股重點在於NVIDIA GB200出貨進程，目前市場預期9月試產，年底到明年初放量，後續可留意實際時程是否與預期出現較大落差；半導體部分仍看好先進製程後市，投資上可聚焦在先進製程供應鏈，設備、代工、耗材皆有長期機會。

就基本面，安聯投信台股團隊表示，隨著財報陸續揭曉，產業利多也陸續反應，第3季台股布局上，建議不追高、不殺低；主要考量技術面與籌碼修正機率已大幅提高，不盲目追高是基本立場，可待趨勢股拉回後伺機布局。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，雖然次產業並非全面性回溫、回溫階段及力道亦皆有不同，但總體產業景氣趨勢仍是向上，除了依基本面強弱挑選標的外，亦可留意股價基期較低的標的；至於高股息題材，可把握基本面決定個股的填權息能力的大原則。

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