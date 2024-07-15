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川普賓州遇襲 法人：台股盤勢增變數震盪難免

中央社／ 台北15日電
美國前總統川普賓州造勢遇襲，台股今天盤勢備受矚目。圖／聯合報系資料照片
美國前總統川普賓州造勢遇襲，台股今天盤勢備受矚目。圖／聯合報系資料照片

美國前總統川普賓州造勢遇襲，台股今天盤勢備受矚目，法人分析，外資12日單日賣超鴻海和台積電創大量，在台指期淨空單超過4萬口，台股今天震盪難免，力守10日線約23628點，關注台積電和鴻海等權值股表現。

美國前總統川普13日在賓州巴特勒郡造勢遭槍擊所幸無大礙，此事件對美國11月總統大選投下巨大變數，儘管美股12日收紅，台股今天走勢備受矚目。

本土證券法人分析，美股指數期貨變動幅度不大，但外資法人12日在台指期淨空單布局超過4萬口避險，近日也調節台積電和鴻海等指標權值股，台股今天走勢震盪難免，力守不跌破10日線，觀察電子權值股表現。

根據統計，12日，台積電單一個股市值新台幣26.97兆元，占台股總市值比重約35.3%，台積電漲跌1元對台股大盤影響約8.1點，由於台積電已是千元股，跳動單位為5元，對加權指數影響約40點。

台股加權指數12日盤中大跌逾600點，尾盤跌勢收斂，終場下跌473.1點，跌破24000點，終場收在23916.93點。根據統計，台股12日跌點創今年以來第3大，次於4月19日的774點、以及4月16日的547.8點。

在台指期淨部位，三大法人12日淨空單增加2800口至22423口，其中外資淨空單增加5080口至40329口。

台積電12日終場收1040元，跌40元，跌幅3.7%，單日市值蒸發逾新台幣兆元；鴻海12日收216元，跌幅逾4.2%，市值跌破3兆元。台積電將於18日舉行法人說明會，法人表示，外界高度關注人工智慧AI應用業績表現、3奈米與2奈米高階晶圓製程進展、以及相關報價變化；此外，17日台指期將結算，牽動期現貨市場動向。

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