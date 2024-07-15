川普賓州遇襲 法人：台股盤勢增變數震盪難免

不少人在期待美國降息的原因，是因為手上持有不少比例的美國長天期公債，過去兩年一直有美國FED降息時，債券價格就會上漲的期待，但預期的降息時間卻一直延後，直到現在都還沒有確切可能降息的時間表，但這兩年的股票市場卻已經漲翻了。

2024-07-15 08:14