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永豐投顧：動作放慢 繼續偏多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電（2330）7月18日舉行第3季法說會。（路透）
台積電（2330）7月18日舉行第3季法說會。（路透）

台積電（2330）7月18日舉行第3季法說會，市場對於法說抱持樂觀，不過，永豐投顧表示，本周市場波動放大，可能不再是一路向上，但操作還是應該偏多，注意市場量價變化，選股仍以電子上游為主。

永豐投顧表示，由於第2季營收年增率幅度大，樂觀看法有基本面支持。然而美國CPI數據的利多出盡表現也使人警惕，必須觀察個股與市場量能變化，如果出現失控，應該要及時反應。美國CPI首見月增率為負，意味Fed等待的通膨降溫已經逐漸成真，而Fed也表示不需要等待CPI年增降到2%才開始降息，所以，9月FOMC降息大概確定，既然如此，可以確保降息循環，等於利多提前呈現，原來多空平衡條件不存在，資金有往債市分流可能，股市波動可能加劇。

財政部公布6月出口值399億美元，已經八個月維持年增成長，特別是對美出口值增幅達到74%，顯示台灣優勢產業正受到AI的帶動，迎接景氣上升；永豐投顧表示，因此縱使台股已經連漲多個月，基本面輪廓逐漸清晰，故還是應該偏多操作。

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