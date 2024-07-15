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降息等快兩年了…現在終於可以買債券？ 雨果建議：投資資產先超過100萬

聯合新聞網／ 雨果
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

「你在等待美國降息嗎？」

我相信不少人在期待美國降息的原因，是因為手上持有不少比例的美國長天期公債，過去兩年一直有美國FED降息時，債券價格就會上漲的期待，但預期的降息時間卻一直延後，直到現在都還沒有確切可能降息的時間表，但這兩年的股票市場卻已經漲翻了。

如果你買債券的主要目的是想要賺取降息時帶來的資本利得，相信過去這段時間應該持有的很煎熬，如果是抱持著長期領息的心態買進債券，我想降不降息對你應該就沒有多大影響，所以，你持有債券的目的到底是為了領利息，還是等待賺價差呢？

如果你目前手上都還沒有債券，我認為目前還是可以考慮買進債券，但要買甚麼樣的債券，看你的目的與心態是甚麼。

想做資產配置的人，隨時都可以買進中期債券，只要債券資產比例不是占太高，不需要特別定期定額慢慢買，這時候的公債殖利率也還算好的，甚至配置一點高評等公司債也是可以。

想賺價差的人，此時還是可以買進中長期公債，存續時間越長的債券，降息時的價格漲幅越高，但同樣波動也越大，到時還是要思考，要降息到甚麼程度才是要獲利了結的時候。雖然不知道何時才會真的降息，至少現在已經比前面已經買進的人少等了一兩年了。

想要穩定現金流的人，現在也是買債券的好時機，除了公債之外，公司債或許是更好的選擇，因為此時的殖利率都還能有5%以上。想要長期持有穩定領利息的人，我會建議直接透過券商或銀行買直債，而非債券ETF，持有到期能拿回票面價格的保證，就不需要擔心持有期間的債券價格波動。

若是剛開始想做投資的小資族，我會建議優先購買股票，暫時先不要考慮債券，債券的長期獲利並不高，通常僅能打敗通貨膨脹率，對於更需要資產增漲的小資族，股票會是較好的選擇，長期持有債券對小資族其實更不利。

我認為等你的投資資產來到100萬以後，在來開始配置債券資產，否則你很可能會對你的投資組合獲利相當無感

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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