快訊

台中8000億賭霸栽了！「J董」夫妻判刑 1.2億房產沒收將刷新紀錄

權證創造投資靈活性 「權證買富邦 好禮一把抓」活動開跑

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

台股加權指數不斷挑戰新高，不少投資人既想搭上多頭列車，又擔心行情反轉，此時投資人可透過權證增加投資靈活性。權證具投入資金小、交易成本低及最大損失可控的特性。富邦證券為鼓勵投資人靈活運用權證投資，即日起推出「權證買富邦 好禮一把抓」活動，投資人參與股市投資外，還有機會將豐富好禮帶回家。

即日起至8月23日止，富邦證券客戶只要每周買進權證金額達新台幣10,000元以上，即可依照活動規則累積抽獎次數，集滿15次就有機會獲得1,200 momo幣限量好禮。活動期間符合抽獎資格者，還能繼續參加7、8月幸運星抽獎活動，有機會抽中Apple Watch Series 9、iPad Air 64GB-Wi-Fi等大獎。此外，活動交易滿額還有機會再抽88,000 momo幣的加碼好禮，詳情請參考「權證買富邦 好禮一把抓」活動網站。

富邦證券資深副總經理吳仁傑表示，為避免選股造成困擾，投資人也可從「指數權證」入手，看漲大盤就買「認購權證」，看跌大盤就買「認售權證」，運用小額資金就可以達到槓桿操作的效果。富邦證券在指數型權證造市積極，不僅具有穩定的波動率，並提供充足買賣單量及合理價差，有利於投資人參與行情變化，掌握市場脈動，創造獲利機會。

權證為高槓桿投資商品，短期間內有機會獲得極高報酬，相反的也可能蒙受權利金的損失。富邦證券也提醒，挑選權證時，投資人還是要評估自身風險承受度與報酬率，購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。

富邦 認售權證

延伸閱讀

家登、精材 四檔馬力強

台積、大立光 押長天期

穎全民權證／崴 選逾二個月

全民權證／玉晶光 挑價外10%

相關新聞

台積電18日法說 台股不看淡…法人點出本周多空交錯

台積電本周四（18日）法說，台股本周行情並不看淡。投顧法人預期，本周影響行情因素多空交錯，包括兩喜兩憂，最大利多來自台積...

權王、聯發科 美銀喊買

美銀證券在月初進行美歐路演，發現客戶對半導體產業興趣更高，特別是人工智慧（AI）及台積電，看好台積電的領先優勢及先進封裝...

一周盤前解析／矽光子、奧運概念 亮點

台股上周五（12日）權值股F4同步下挫，大盤受驚嚇跌破24,000點關卡，最低下探23,774點，終場指數收跌473點，...

高價股填息力道猛

台股今年多頭氣勢如虹，具業績強勁、籌碼集中等優勢的高價股，填息有如家常便飯。統計至上周五（12日）止，一日火速填息有信驊...

蔡明彥專欄／面板驅動IC、矽晶圓 有看頭

美國最新公布的消費者物價指數（CPI）以及核心CPI數據都較前一個月降溫，趨勢與聯準會（Fed）主席鮑爾在國會聽證會中所...

就市論勢／能源、重電、生技 可留意

6月台灣對美國出口90.5億美元，為歷史單月第3高，對美國出口占比上升至23.2%，美國成為台灣第二大出口市場，若加計最大出口地中國大陸加工後再銷往美國部分，台灣經濟與美國景氣相關性高，台股漲跌與美股相關係數超過九成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。