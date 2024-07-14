川普遇襲 國泰世華首席經濟學家：三指標影響台股更多

美國前總統川普遇襲，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，由於川普的勝率本來就高，只是遇襲之後勝率更大，因此他認為周一台股表現，反而上周五美股收盤之後股市往上、美國長債殖利率降至4.2%左右，另外台積電ADR也大漲1%以上，三大指標對於台股都將展現正面的拉抬作用。

林啟超也提醒，川普在關稅大舉加碼、以及嚴格限制移民政策的主張，將成為明年推升通膨的助力，也將牽動聯準會在明年降息幅度的抉擇。至於今年，林啟超認為，除了仍預期9月會降息1碼，他也觀察到，利率higher for longer的對家庭支出的負面衝擊，因為家庭支出的「再融資利率」升高，因此效應已在發酵，且最近越來越顯著，預期9月之後，今年12月恐怕再降息1次，因此今年底之前有越來越大的機會可看到降息2碼。

林啟超認為，川普遇襲事件只是把川普原本就偏高的勝率，拉至更高的水準，因此，金融市場仍會跟著包括CPI、就業市場的變化，延續先前的步調繼續走，尤其他提出了「職業空缺與失業人數比例」這個被聯準會高度重視的指標指出，美國6月的職缺數量除以失業人數的比率，估計約在1.2%至1.3%之間，已約當是2020年1月，即疫情之前的數據，甚至可能低於疫情前的水準，不但由此顯見就業市場趨於緩和，且將牽動薪資成長率也趨緩和，將更有助於緩和通膨。

林啟超分析，美國現在的CPI已降至3%左右，尤其鮑爾日前已表示：「不見得等到2%才降息。」可說意有所指，更加深市場對9月降息的預期；至於明年的降息反而沒有今年第三、四季來得樂觀，對此林啟超進而分析，除了關稅對貿易夥伴加徵10%、中國60%之外，嚴格限制移民的政策，必定將使薪資水準無法繼續溫和下行，這也使聯準會想繼續降息，面臨挑戰，不過對於川普加碼關稅，林啟超則認為，倘若太全面，美國民眾也將受到衝擊，因此他認為，還是要觀察川普接下來如何向其他國家用關稅作籌碼交換的結果。