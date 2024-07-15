權王、聯發科 美銀喊買

美銀證券在月初進行美歐路演，發現客戶對半導體產業興趣更高，特別是人工智慧（AI）及台積電（2330），看好台積電的領先優勢及先進封裝需求強勁。在台廠中，美銀重申看多台積電及聯發科（2454），目標價分別為1,160元、1,660元。

美銀在紐約及倫敦見了50多名法人客戶，發現這些投資人還放眼台積電以外的大型優質股，以作為增加部位的考慮標的。從中長期的投資角度來看，美銀認為台積電及聯發科的估值仍有吸引力，都維持「買進」評等。

華爾街法人想知道蘋果及台積電的其他主要客戶（如超微、高通）是否會接受台積電可能即將到來的漲價。鑑於競爭日益激烈，以及先進製程及CoWoS先進封裝之間可能存在的市場重疊，美銀認為，輝達同業可能需要跟進接受漲價，以確保供應無虞。

美銀目前預估，台積電2025年3奈米及5奈米晶圓代工平均售價將年成長4～6%，其中CoWoS混合晶圓平均售價將成長10%以上，主要是因為複雜度更高。

市場樂觀看待蘋果及其新的AI功能，而蘋果是台積電最大的客戶，占營收約25%。美銀預期新品升級周期可望大幅成長、系統單晶片（SoC）含量上揚、為蘋果新建的伺服器（私有雲端運算）提供額外的蘋果晶片（M系列）；同時美銀預期，台積電將受惠於蘋果A系列及M系列晶片的多年成長力道。

除台積電之外，美銀發現，許多美國及歐洲投資者尋求具有良好基本面和流動性的優質公司。其中，聯發科值得關注，因為聯發科受惠於雲端、邊緣AI趨勢，但投資價值被忽視。

美銀分析，聯發科有四大優勢，一是特殊應用IC（ASIC）產品擴展到超大規模供應商，二是與輝達在汽車及其他領域合作，三是Windows-on-ARM的投資機會，四則是邊緣AI有上行空間。

美銀認為，聯發科的ASIC能力被低估，但從長遠來看，聯發科的ASIC能力可能會帶來穩固的上升空間。以聯發科明年預估獲利來看，目前本益只有16倍，與聯發科9-34倍的歷史區間相比，顯得很有吸引力。